Thái Bình: Bố nhốt con gái vào nhà nghỉ và dàn dựng cảnh con bị bắt cóc

(VTC News) -

Sáng 9/3, một lãnh đạo Công an thị trấn An Bài cho biết, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ người bố bắt giữ, nhốt con gái ruột vào nhà nghỉ rồi tự nhắn tin qua lại giữa hai máy điện thoại của mình với nội dung "con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc".

Nguyễn Văn Đông tự dàn cảnh bắt cóc chính con gái của mình.

Thông tin ban đầu, trưa 8/3, Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) chở con gái ruột 9 tuổi đến một nhà nghỉ tại TP Hải Phòng. Tại đây, Đông dùng dây vỏ nhựa đã chuẩn bị sẵn trói tay con gái, dùng khăn quàng đỏ bịt miệng con lại rồi lấy điện thoại chụp ảnh. Sau đó, Đông thông qua tài khoản Zalo mới lập, gửi ảnh này vào tài khoản Zalo của mình trên chiếc điện thoại khác của chính mình.

Đông còn tự gửi tin nhắn giữa hai điện thoại với nội dung hù doạ chính mình: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị tiền 300 triệu cho bọn tao".

Theo nguồn tin, Nguyễn Văn Đông không báo sự việc lên cơ quan công an. Đông có trao đổi với giáo viên nhà trường, hơn 11h trưa đến đón con muộn nhưng không thấy con. Người đàn ông này cũng vay tiền của 3 người khác với mục đích để giải quyết việc gia đình.

Tuy nhiên, sự việc con gái Đông bị "bắt cóc" nhanh chóng gây xôn xao khu dân cư nơi bố con Đông sinh sống.

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc. Sau 2 giờ, lực lượng công an đã tìm ra nơi con gái Đông đang bị chính bố ruột nhốt tại nhà nghỉ ở TP Hải Phòng và giải cứu nạn nhân an toàn.

"Bé gái cũng bảo bố đưa sang đây chứ không phải ai bắt cóc", nguồn tin chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, tại địa phương, Nguyễn Văn Đông có nợ nần, vợ đi xuất khẩu lao động.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Huệ