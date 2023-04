Tên lửa nổ giữa trời, tài sản của tỷ phú Elon Musk 'bốc hơi' 11,4 tỷ USD

Tỷ phú thường xuyên ở vị trí giàu số 1-2 trên thế giới Elon Musk đối mặt với nhiều khó khăn khi nền kinh tế thế giới đang ở giai đoạn suy giảm tăng trưởng, trong khi sự cạnh tranh trong ngành xe điện ngày càng gia tăng. Dự án chinh phục không gian còn nhiều thách thức.

Trong phiên giao dịch 20/4, rạng sáng 21/4 (giờ Việt Nam), cổ phiếu Tesla của hãng xe điện (EV) lớn nhất thế giới của tỷ phú Elon Musk giảm gần 10%. Vốn hóa của doanh nghiệp này bốc hơi hơn 50 tỷ USD, xuống còn 510 tỷ USD, giảm khoảng 60% so với đỉnh điểm hơn 1.200 tỷ USD hồi đầu năm 2022.

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh sau khi hãng xe điện công bố kết quả kinh doanh quý I/2023. Trong quý, doanh thu đạt 23,33 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng 23,21 tỷ USD. Lợi nhuận giảm 24% so với cùng kỳ xuống 2,51 tỷ USD (so với 3,32 tỷ USD quý I/2022).

Tài sản của tỷ phú Elon Musk bốc hơi 11,4 tỷ USD (6,17%) trong phiên giao dịch 20/4 xuống còn 173,6 tỷ USD. Hiện Elon Musk là người giàu thứ 2 thế giới sau “vua" hàng hiệu Pháp Bernard Arnault.

Cổ phiếu của hãng xe điện cũng bị ảnh hưởng sau khi CEO Tesla Elon Musk nhấn mạnh, môi trường kinh tế vĩ mô “không chắc chắn” có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm ô tô của trong thời gian tới.

Cổ phiếu Tesla giảm gần 10% trong phiên 20/4. (Nguồn: CNBC)

Tỷ phú Elon Musk cho rằng, 12 tháng tới sẽ là “giông bão” với nền kinh tế. Ông cảnh báo, mỗi lần Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, điều đó tương đương với việc tăng giá xe ô tô. Và mỗi khi có bất ổn trong nền kinh tế, người dân thường sẽ hoãn “các khoản mua sắm lớn mới như một chiếc ô tô mới”.

Gần đây, Tesla liên tục giảm giá xe điện và chấp nhận bán lỗ để giữ/chiếm thị phần trong thời kỳ đầu của ngành xe hơi điện.

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh trong phiên giao dịch rạng sáng 21/4 còn trong bối cảnh tên lửa lớn nhất thế giới Starship của SpaceX (được thiết kế chở 100 phi hành gia) của Elon Musk nổ tung giữa trời sau khi rời bệ phóng vài phút. Đây là lần cuộc thử nghiệm lịch sử sau khi quyết định hoãn phóng hồi đầu tuần do sự cố điều áp.

Mặc dù thử nghiệm được cho là vẫn thành công, “giúp cải thiện độ tin cậy của Starship khi SpaceX tìm cách tạo ra sự sống trên nhiều hành tinh”, nhưng nó cho thấy các doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk gặp nhiều khó khăn trong năm 2023.

Tên lửa lớn nhất thế giới Starship của SpaceX của Elon Musk nổ tung giữa trời sau khi rời bệ phóng vài phút vào ngày 20/4. (Ảnh: WSJ)

Tesla đã giảm 29% giá khởi điểm của mẫu xe Model Y, chỉ sau hơn 3 tháng. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của hãng xe điện lớn nhất thế giới chậm lại đáng kể do chi phí đi vay tăng và nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới tung ra các mẫu xe cạnh tranh.

Việc cổ phiếu Tesla giảm mạnh đã góp phần khiến chứng khoán Mỹ phiên 20/4 đóng cửa (vào rạng sáng 21/4 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,8% còn gần 12.060 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 110 điểm, tương đương giảm 0,33% Chỉ số tầm rộng S&P 500 mất 0,6%.

Giá dầu thô giảm hơn 2% cũng khiến nhiều cổ phiếu năng lượng giảm sút như Exxon Mobil, Chevron...

Elon Musk đồng sáng lập 6 công ty, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla, nhà sản xuất tên lửa SpaceX và công ty đào hầm Boring Company.

Tỷ phú Mỹ sở hữu khoảng 23% cổ phần của Tesla, nhưng đã thế chấp hơn một nửa làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

SpaceX, được thành lập vào năm 2002, có giá trị 127 tỷ USD sau vòng tài trợ vào tháng 5 năm 2022. Giá trị tăng gấp 4 lần trong ba năm.

Trong khi đó, Boring Company đã huy động được 675 triệu USD vào tháng 4/2022 với mức định giá 5,7 tỷ USD.

Cũng vào tháng 4/2022, Hội đồng quản trị của Twitter đã đồng ý bán công ty cho Musk với giá 44 tỷ USD, sau khi Elon Musk tiết lộ có 9,1% cổ phần và đe dọa một cuộc tiếp quản thù địch.

Thỏa thuận kết thúc vào tháng 10/2022 và Musk hiện sở hữu khoảng 74% cổ phần của công ty.

(Nguồn: Vietnamnet)