Tây Ninh: Thiếu tiền chơi game, mạo danh công an đi thu tiền tiệm cầm đồ

(VTC News) -

Ngày 21/5, Công an phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh bắt giữ Nguyễn Trần Minh Khang (SN 2007, ngụ ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh và Huỳnh Thanh Trọng (SN 2005, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh) vì giả danh công an đi thu tiền của người dân.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Công an phường Hiệp Ninh nhận được tin báo của chủ tiệm cầm đồ Thành Đạt (khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh) có 2 người (1 người mặc đồ công an) đến kiểm tra cơ sở có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Trần Minh Khang (mặc đồ công an) và Huỳnh Thanh Trọng.

Qua làm việc, Nguyễn Trần Minh Khang (SN 2007, ngụ ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Huỳnh Thanh Trọng (SN 2005, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh) khai do thiếu tiền chơi game nên đã nảy sinh ý định mua đồ công an, đi kiểm tra các cơ sở để thu tiền.

Khang mặc đồ công an (hệ an ninh) đi cùng Trọng đến nhà 3 hộ dân ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh để kiểm tra với lý do thu tiền làm đường. Qua đó, 2 thanh niên này thu được 200.000 đồng của 2 hộ dân.

Đến 11h30, 2 thanh niên này đến tiệm cầm đồ Thành Đạt tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh kiểm tra giấy tờ và định thu tiền thì bị phát hiện và bị bắt giữ.

Tang vật thu được.

Tang vật thu giữ gồm 477.000 đồng, 1 xe mô tô biển số 70KA – 02016, 1 nón kê pi, 2 ve cánh hàm, 1 cặp cầu vai Trung úy, 1 bộ đồ, 3 đôi tất công a. Ngoài ra còn thu giữ 6 biểu mẫu in lệnh khám xét khẩn cấp.

Công an phường Hiệp Ninh cho biết, do 2 người này vi phạm trên địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu nên Công an phường Hiệp Ninh chuyển Công an xã Bàu Năng xử lý theo thẩm quyền.