Tây Ninh tăng cường phòng ngừa tội phạm khu vực biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc vừa ban hành văn bản số 825/UBND-NC đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tội phạm lợi dụng đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở để móc nối với các đối tượng ở khu vực biên giới Campuchia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, văn phòng liên lạc qua biên giới Mộc Bài, Xa Mát; tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác với chính quyền, các lực lượng chức năng Campuchia trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Bộ đội biên phòng Tây Ninh bảo vệ vững chắc biên cương. (Ảnh: Giang Phương)

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng, kiểm soát người, phương tiện ra vào, cư trú, hoạt động ở khu vực biên giới. Chủ động mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung chủ yếu phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoa qua biên giới, vận chuyển hàng cấm, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép....

Cục Hải quan tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và phòng, chống ma túy. Chủ động công tác dự báo tình hình, nắm bắt đối tượng, tuyến, địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm; nhận diện phương thức, thủ đoạn mới nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm khu vực biên giới...

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện có xã biên giới, lực lượng Công an các xã biên giới thường xuyên tổ chức tuần tra. Tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn liên tục tuần tra kiểm soát địa bàn. Chủ động trao đổi thông tin trong quản lý đối tượng nhằm phòng, chống tội phạm ở tuyến biên giới; tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân hỗ trợ lực lượng Công an, Biên phòng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an, Quân sự, Biên phòng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; Phát huy trách nhiệm của từng lực lượng và sức mạnh tổng hợp của 3 lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

UBND các huyện, thị xã biên giới chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, chủ động phát hiện các vụ việc phức tạp phát sinh, giải quyết kịp thời; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý người nước ngoài đến địa bàn biên giới; tuyên truyền đến các hộ gia đình khu vực biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng xử lý các tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là đưa người qua biên giới trái phép, vận chuyển hàng cấm, ma túy....

