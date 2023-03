'Tàu tự hành thông minh' giành giải Nhất Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2022

(VTC News) -

Sau 1 năm vắng bóng bởi đại dịch COVID-19, cuộc thi “Sáng tạo trẻ 2022” đã quay trở lại với chủ đề “Smart up for life” hướng tới các sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp, phục vụ cho cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp, y tế.

Trong chặng đường của cuộc thi kéo dài trên 8 tháng, Ban tổ chức đã tiến hành các hoạt động đào tạo, hướng dẫn cho các đội thi từ giai đoạn viết ý tưởng đến hoàn thiện đề án, triển khai đề án với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các diễn giả có uy tín về sáng tạo và khởi nghiệp. Các nhóm sẽ được hỗ trợ kỹ thuật từ các mentor từ các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp.

Với đề tài nghiên cứu: “Tàu USV tự hành thông minh”, nhóm The F.I.R.S.T đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đoạt giải Nhất chung cuộc, trị giá giải thưởng là 50 triệu đồng.

Đề án sản phẩm tàu USV là giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng bao gồm đo đạc, khảo sát địa hình lòng sông hồ, vớt rác tự động.

Cao Thị Quỳnh Trâm (thành viên nhóm The F.I.R.S.T) chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ giúp giải quyết được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, giúp được người dân hay cơ quan chức năng nhằm tiết kiệm chi phí và an toàn".

PGS Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá, các dự án vào vòng chung kết đều thể hiện tính nghiêm túc trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và khả năng sáng tạo mạnh mẽ của sinh viên khối kỹ thuật.

“Chúng tôi kỳ vọng các sáng tạo khoa học, kết nối tư duy đa lĩnh vực của sinh viên từ cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa sẽ tiếp tục được phát triển, nuôi dưỡng bởi các dự án phát triển nghiên cứu chuyên sâu cũng như khởi nghiệp.”, PGS Huỳnh Đăng Chính nói.

Ban tổ chức cũng trao giải Nhì trị giá 30 triệu đồng cho đề án “Ứng dụng IoT trong giám sát và quản lý hàng hóa vận chuyển trong Logistics”; giải Ba trị giá 20 triệu đồng cho đề án “Tận thu xà cừ ngọc trai”; 2 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng cho đề án “Exoskeleton Suit - khung xương robot di dộng” và đề án “aLight - máy chiếu cảm ứng tiện lợi sử dụng công nghệ đồng bộ tần số quét và xử lý hình ảnh có chọn lọc”.

Yến Nhi