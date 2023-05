Tàu cá chở 4 người bị giông lốc đánh chìm trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Sáng 8/5, đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương di chuyển tàu cá ra khỏi khu vực bị mắc cạn ra biển an toàn.

Trước đó, lúc 03h40 ngày 08/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TTH 91075 TS chở 4 người do ông Trương Viết Hiệp (trú thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trường và tàu cá mang số hiệu TTH 92349 TS chở 4 người do ông Phan Văn Liền (trú thôn An Dương 3, xã Phú Thuận) làm thuyền trưởng gặp nạn tại khu vực bờ biển thôn Cự Lại Nam (xã Phú Hải, huyện Phú Vang).

Lực lượng chức năng đang "giải cứu" con tàu bị sóng đánh vào bờ, mắc cạn tại khu vực bờ biển. (Ảnh: Ngọc Bình)

Theo đó, trong lúc đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Hải thì 2 tàu cá bị giông lốc đánh dạt vào bờ biển khiến tàu TTH 91075 TS bị chìm và tàu TTH 92349 TS mắc cạn. Rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động 15 cán bộ chiến sỹ phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền xã Phú Thuận và Phú Hải tham gia triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế, trong thời gian từ 2h30 đến 3h35 ngày 08/5, khu vực đồng bằng ven biển xảy ra gió mạnh.

Hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 08/5 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Từ ngày 11-14/5/2023 tại Thừa Thiên - Huế có khả năng xảy ra đợt mưa mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

NGUYỄN VƯƠNG