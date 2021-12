Tăng hạn vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ thêm 3 tháng: Chuyên gia nói gì?

(VTC News) -

Ngày 30/11, báo chí đưa tin về 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer số 124001 và 123002 hạn sử dụng đến ngày 30/11/2021 được tăng hạn đến ngày 28/2/2022 khiến dư luận hoang mang, nhất là các phụ huynh đang cân nhắc cho con em tiêm vaccine.

Ngay trong sáng 1/12, Sở Y tế Hà Nội quyết định tạm dừng tiêm 2 lô vaccine trên, đồng thời xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn khi sử dụng 2 lô vaccine này, những vaccine còn lại sẽ được triển khai tiêm theo kế hoạch.

TS Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Về vấn đề này, trả lời báo chí, TS Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, việc tăng hạn cho vaccine là theo thông lệ quốc tế, các quốc gia đều làm như vậy. Vaccine khi sản xuất ra cũng được đánh giá về độ bền của vaccine, tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau mà vaccine có thời gian lưu hành khác nhau.

“Các đánh giá trước đây thì đến 6 tháng vaccine vẫn đảm bảo cả về mặt cảm quan lẫn giá trị và liên quan đến tính miễn dịch. Hầu hết các vaccine đều đảm bảo đến 6 tháng nhưng theo thời gian, ngoài lô được xuất đi, nhà sản xuất vẫn giữ lại một phần để tiếp tục đánh giá độ bền của vaccine. Theo thời gian, qua ngưỡng 9 tháng, vaccine được bảo quản ở điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng còn nguyên giá trị, không giảm về mặt hiệu lực theo thời gian” - TS Thái phân tích.

Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc cũng cho rằng, hãng Pfizer chuyển các kết quả đánh giá độc lập đến cơ quan phê duyệt cao nhất là Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và tại thời điểm ngày 24/8/2021, FDA đã đồng ý tất cả các lô vaccine của Pfizer đều được gia hạn thêm 3 tháng.

Nghĩa là lô vaccine mà hết hạn vào ngày 30/11 sẽ tự động chuyển thành hết hạn ngày 28/2/2022. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng, bởi có đầy đủ các bằng chứng về khoa học, sinh học, miễn dịch học chứng minh vaccine vẫn còn nguyên tác dụng. Ông Phạm Quang Thái cũng nêu rõ, chúng ta nói vaccine đến hạn không có nghĩa là vaccine hết tác dụng mà đó là vaccine còn nguyên giá trị sử dụng như đã được sản xuất. Đây chính là cơ sở để chúng ta sử dụng các vaccine này và không phải băn khoăn về chất lượng.

Trước thông tin Việt Nam mua 2 lô "vaccine gần sát hạn", ông Thái cho biết khi vaccine về Việt Nam đã được thảo luận, thương thảo, đàm phán; được coi như là lô vaccine có hạn đến tháng 2/2022 chứ không phải đến hạn 30/11/2021". Bộ Y tế chậm công bố đã tăng hạn vaccine là do chúng ta chưa từng gặp việc này trong tiền lệ. "Thông tin chấp thuận các lô vaccine đến khá muộn, nên chúng tôi chưa kịp cập nhật. Đây cũng là một trong những điều mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới để truyền tải thông tin đến sớm nhất với người dân” - ông Thái nhìn nhận.

TS Phạm Quang Thái cũng cho biết, việc chúng ta sử dụng một sản phẩm tốt cho dù được thay đổi về mặt thông số để phù hợp về mặt pháp lý thì không nên quá lo ngại về sản phẩm đó. Điều cần nhớ rằng, những sản phẩm này khi chuyển về Việt Nam, từ lúc ra khỏi nhà sản xuất, ra khỏi nhà máy cho đến khi về đến kho của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều được bảo quản ở điều kiện tiêu chuẩn từ âm 60 độ C đến âm 90 độ C, tiếp tục lưu giữ ở điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng hoàn toàn với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến bảo quản và có thể được sử dụng để bảo quản đến 9 tháng. Vì vậy, việc chúng ta sử dụng sản phẩm này là hoàn toàn an toàn và hiệu quả đối với bất cứ đối tượng nào thuộc diện được tiêm chủng.