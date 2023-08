Tân vô địch Golf Quốc gia Nhất Long: Cảm ơn Anh Minh vì chứng thực giúp tôi

(VTC News) -

"Tình huống ở hố số 8 rất nhạy cảm. Rất may Anh Minh đã xác thực cho tôi và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy", Nguyễn Nhất Long, 20 tuổi, chia sẻ sau khi giành chức vô địch Giải Golf Quốc gia 2023.

Ở ngày thi đấu cuối, Nhất Long vào trận từ điểm -4, kém một gậy so với đỉnh bảng của Anh Minh. Đến hố 13, bằng birdie thứ hai trong ngày để bù trọn hai bogey trước đó, Nhất Long trở lại -4 và bắt kịp ngôi đầu của đàn em nhỏ hơn bốn tuổi.

Lúc này, Anh Minh cũng mắc hai bogey nhưng chỉ đạt một birdie. Hố 17, Anh Minh xuống -3 do trượt cú gạt đầu ở cự ly gần dẫn tới bogey, còn Nhất Long giữ par cả hai hố cuối, qua đó chính thức biến Anh Minh thành cựu vương.

Nhất Long giành chức vô địch Golf Quốc gia 2023.

Đáng chú ý, kết quả này có thể thay đổi nếu Nhất Long bị phạt hai gậy ở hố 8, từ tình huống caddie Nguyễn Vũ Quốc Anh được cho là che ô cho anh trong khi thực hiện cú putt, dẫn tới vi phạm luật. Tuy nhiên, Anh Minh đã làm rõ không có việc này khi trọng tài tham khảo ý kiến làm căn cứ đưa ra quyết định cuối cùng.

Bên cạnh phong độ ổn định, Nhất Long còn cho biết thắng lợi của mình có phần may mắn. "Tôi có chút bất ngờ và cảm thấy mình may mắn. Chiến thắng của tôi hôm nay nhờ may mắn nhiều hơn vì các bạn thi đấu cũng rất hay. Tôi nghĩ việc tập luyện thường xuyên và thi đấu nhiều giải giúp tôi có tinh thần thi đấu tốt hơn và chuẩn bị trong mọi trường hợp cần thiết".

Tân vô địch đề cập đến những pha xử lý tốt từ ngoài green, đặc biệt trong một cú chip cứu par dù anh không xác định chip vào hố. Đồng thời là việc Anh Minh hỏng cú gạt par hố áp chót và Đặng Minh tiếp tục bị rớt phong độ.

Sau giải Vô địch Golf Quốc gia 2023, Nhất Long sẽ cùng Anh Minh, Đặng Minh và 4 tuyển thủ khác chuẩn bị cho Asiad 19 tại Hàng Châu. Nhất Long lấy vé vào thẳng đội tuyển nhờ về nhất đợt đấu chọn do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức vào tháng 7. Dự kiến Nhất Long và đồng đội sẽ có dịp thử sức giải golf chuyên nghiệp thuộc nhánh hạng nhì châu Á Asian Development Tour ở Đà Nẵng vào cuối tháng 8 trước khi vào giai đoạn tập huấn.

Văn Hải