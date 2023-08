Chặng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023: Nguyễn Nhất Long vươn lên ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Xếp đồng hạng Ba sau ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Nhất Long đã thi đấu ấn tượng ở chặng hai để giành ngôi đầu bảng nam.

Nhất Long chơi xuất thần để đạt điểm (-4), qua đó giành tổng 139 gậy (-5). Bắt đầu vòng đấu suôn sẻ với điểm birdie ngay hố xuất phát, anh liên tiếp mang về thêm 3 birdie tại các hố 13, 15, 16 để khép lại nửa đường đi với 4 birdie. Anh chỉ mắc 1 bogey duy nhất tại hố 11. Sang đến 9 hố sau, VĐV sinh năm 2003 không may mắc bogey ở hố 8 nhưng nhanh chóng ẵm thêm 2 birdie ở hố 1 và hố 3.

Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đặng Minh cùng về hạng Nhì với tổng điểm 2 vòng là (-3). Nguyễn Anh Minh khởi động vòng 2 với 3 birdie tại hố 2, 4, 7 và xuất sắc đạt bogey free trong nửa chặng đấu. Tuy không may mắc 2 bogey ở hố 10 và 12, tuyển thủ 16 tuổi vẫn duy trì phong độ ổn định để khép lại vòng 2 với tổng điểm (-1).

Nhất Long vươn lên đứng đầu bảng nam sau chặng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Đặng Minh chỉ ghi được 2 birdie nhưng mắc tới 5 bogey, đạt tổng (+3) điểm tại vòng 2. Xếp hạng tư là Đoàn Uy, điểm even par và thứ 5 là Doãn Văn Định, điểm (+1).

Tại bảng nữ, tâm điểm là cú Hole in one của Phạm Thị Kim Chi tại hố số 4. VĐV sinh năm 1997 khép lại 18 hố vòng 2 với điểm (+17). Ngôi đầu thuộc về Lê Chúc An. Cô khởi đầu ngày thi đấu bằng việc mắc bogey ngay hố 1. Nhưng VĐV này đã có 5 birdie tại các hố sau đó, và chỉ có thêm 2 bogey nữa. Vòng 2, VĐV 15 tuổi đánh tổng 70 gậy (-2).

Nguyễn Thảo My tạm giữ vị trí thứ hai và khép lại 36 hố với điểm (+3). Vòng 2, cô đánh even par cùng 3 birdie và 3 bogey. Đoàn Xuân Khuê Minh vẫn duy trì hạng 3 trên bảng xếp hạng. Tuyển thủ này đạt tổng điểm (+6). Riêng vòng hai, cô giành điểm (+2) cùng 3 birdie, 5 bogey. Xếp vị trí thứ tư là Ngô Bảo Nghi với điểm (+7).

Sau ngày thi đấu hôm nay, ban tổ chức xác định 52 VĐV có thành tích tốt nhất với 40 nam và 12 nữ để tranh tài ở vòng 3 và 4.

