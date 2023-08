Chặng 1 giải Vô địch Golf Quốc gia 2023: Nguyễn Đặng Minh dẫn đầu

(VTC News) -

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đặng Minh đạt 66 gậy (-6). Anh nhập cuộc từ hố 10, có khởi đầu thuận lợi với 2 birdie ở hố 12 và 13, trước khi mắc bogey duy nhất trong ngày ở hố 14. Golfer 18 tuổi kết thúc 9 hố đầu với thêm 1 birdie ở hố 16.

Ở nửa cuối chặng, Đặng Minh đánh bogey free, có thêm 4 điểm birdie nữa ở các hố 1, 2, 6 và 7, khép lại vòng đầu tiên với điểm số (-6), chiếm ngôi đầu bảng nam.

Đương kim vô địch Anh Minh xếp thứ hai với tổng điểm (-2), ghi 4 birdie và dính 2 bogey. Ba golfer xếp đồng hạng 3 với cùng tổng điểm (-1), gồm Tăng Nhơn Phú, Đoàn Uy và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Nhất Long. Trong nhóm này, chỉ Nhơn Phú thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp (pro). Top 10 nam có thêm golfer nghiệp dư Nguyễn Tuấn Anh, xếp hạng 6 với điểm even par.

Đặng Minh về nhất sau ngày thi đấu đầu tiên tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023.

Tại nhánh nữ, nhóm golfer nghiệp dư áp đảo với 6 trên 10 gương mặt top đầu. Lê Chúc An chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng golfer chuyên nghiệp Nguyễn Thảo My, với tổng điểm (+3). Trong 9 hố lượt đi, Lê Chúc An chỉ ghi được 1 birdie tại hố 18 và mắc 2 bogey cùng 1 double bogey. Tuy nhiên bước sang nửa chặng đường về, vận động viên sinh năm 2008 đã cải thiện thành tích với 2 birdie và chỉ mắc 1 double bogey.

Trong khi đó, xuất phát ở hố số 10, Nguyễn Thảo My mắc double bogey ngay hố số 12 và liên tục có thêm 2 bogey tại hố 13 và 14. Tuy nhiên, cựu vô địch quốc gia nhanh chóng lấy lại phong độ khi ghi 2 birdie ở hố 15 và hố 2, nhưng lại có thêm 1 bogey tại hố số 3.

Đoàn Xuân Minh Khuê giành kết quả không tốt trong ngày thi đấu đầu tiên. Cô xếp thứ 3 sau Nguyễn Viết Gia Hân.

Ngày mai 9/8 cũng là ngày thi đấu thứ hai của Giải Vô địch Quốc gia 2023. Sau 36 hố sẽ có cắt loại, chọn 40 golfer nam và 12 golfer nữ giành quyền vào vòng 3. Người chiến thắng ở mỗi bảng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc ở bảng đó.

Văn Hải