Tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức và thông báo một số chính sách mới

Vì Thủ tướng Australia cần phải lên đường đến Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ ngay trong sáng nay nên trong buổi lễ, ngoài Thủ tướng Anthony Albanese, chỉ có Phó Thủ tướng Richard Marles, Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Tài chính Katy Gallagher, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers tuyên thệ nhậm chức. Các thành phần còn lại của chính phủ mới của Australia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Anthony Albanese đã có cuộc cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng trước khi lên đường tới Nhật Bản. Tại cuộc họp báo, ông Anthony Albanese đã hé lộ một số chính sách của chính phủ mới tại Australia trong một số vấn đề như chi phí gửi trẻ, chăm sóc người cao tuổi, người bản địa và thành lập ủy ban chống tham nhũng... Trong đó, vấn đề biến đổi khí hậu cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều thay đổi, bao gồm cả mối quan hệ giữa Australia với thế giới trong vấn đề này:

“Chính phủ mới tại Australia đại diện cho sự thay đổi trong cách mà chúng tôi ứng phó với các vấn đề của thế giới như biến đổi khí hậu. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tôn trọng nền dân chủ, coi trọng tình bạn và mối quan hệ lâu dài với các đồng minh”.

“Trung Quốc đã thay đổi chứ không phải Australia và Australia luôn đứng lên bảo vệ giá trị của mình. Chính phủ mới do tôi lãnh đạo sẽ làm như vậy. Tôi cũng nhắc lại rằng sẽ không có chuyện ai đó được chú ý vì họ kêu to hơn. Tôi có thể khẳng định về điều này ngay trong ngày đầu tiên. Điều mà chúng tôi nên làm đó là đặt lợi ích của Australia lên trên hết và không mang vấn đề an ninh quốc gia ra làm trò chơi chính trị”.