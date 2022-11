Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 người chết ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 9/11, sau 4 ngày xác minh, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã xác định được phương tiện, tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc vào đêm 5/11.

Công an đang tạm giữ xe tải liên quan vụ tai nạn để phục vụ điều tra. (Ảnh: CTV)

Phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là xe tải loại 1,4 tấn mang biển kiểm soát 51D-382.22, chở hàng tuyến TP.HCM – huyện Đức Trọng. Tài xế lái xe này, một người đàn ông 45 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương, cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 20h ngày 5/11, tại Km 98+600, trên đèo Bảo Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy; 2 nam thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, ô tô tải rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Huoai khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, đồng thời phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng và công an các địa phương trong tỉnh rà soát toàn bộ phương tiện di chuyển trên đèo Bảo Lộc vào thời điểm trên. Kết quả, họ xác định được xe tải và tài xế liên quan đến vụ tai nạn, lúc đó đang có mặt tại huyện Di Linh.