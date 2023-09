Tạm giữ kẻ dùng bình xịt hơi cay tấn công nữ nhân viên hớt tóc, cướp tài sản

(VTC News) -

Ngày 26/5, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Sơn (38 tuổi, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Minh Sơn cùng tài sản mà đối tượng đã cướp của bà O. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h15 ngày 22/9, bà V.T.O. (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang làm việc tại tiệm hớt tóc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt đeo khẩu trang dùng bình xịt hơi cay tấn công. Sau khi cướp túi xách chứa 2,2 triệu đồng, 1 căn cước công dân, 1 bảo hiểm y tế và 1 thẻ ngân hàng của bà O, kẻ này nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin; đồng thời phát động quần chúng, thu thập thông tin về đặc điểm đối tượng, phương tiện... gây án.

Qua tổng hợp, phân tích những thông tin, tài liệu thu thập được, Công an huyện Núi Thành xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Minh Sơn.

Sau đó, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an xã Tam Ngọc mời đối tượng đến trụ sở Công an xã Tam Ngọc để điều tra. Tại đây, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội.