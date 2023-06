Tạm giữ hình sự kẻ xâm hại nữ nhân viên quán bar ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Tối 4/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, trú tại phường Hải Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Trước đó, sáng 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp nhận nguồn tin, nữ nhân viên quán bar tên C. (SN 2007), bị một nam thanh niên đánh rồi ép buộc lên phòng ở một khách sạn thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái) thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nguyễn Văn Kiên bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 1h30 cùng ngày, tại quán bar P.H. ở xã Hải Xuân (TP Móng Cái), sau khi uống bia và nghe nhạc, Kiên đón taxi và rủ C. đi chơi nhưng bị từ chối. Sau đó, C. đòi đi về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi nhưng Kiên yêu cầu taxi đưa C. đến khách sạn thuộc phường Ka Long.

Tại khu vực trước cửa khách sạn, do không muốn đi vào trong phòng với Kiên nên C. bỏ đi ra ngoài. Tuy nhiên, Kiên kịp đuổi theo, giật tóc và dùng tay tát vào mặt đồng thời đe dọa, ép buộc C. phải đi vào phòng cùng mình. Trong phòng của khách sạn, C. tiếp tục chống cự thì bị Kiên đe dọa.

Do bị đe dọa, uy hiếp từ trước và quá sợ hãi nên C. không dám chống cự nữa, lúc này Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của C.

Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Huệ