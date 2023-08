Tạm giữ 2 nam thanh niên cướp giật tài sản mang theo bình xịt hơi cay

(VTC News) -

Tối 29/8, công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trương Văn Hạ (SN 1998, ngụ quận Phú Nhuận), Lê Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ Bình Tân) để điều tra, xử lý theo quy định về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Phúc (SN 1988, ngụ Bình Tân) bị tạm giữ vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, lực lượng công an nhận được trình báo của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa, phường 2, quận Tân Bình. Sau thời gian điều tra, các trinh sát bắt Nghĩa và Hạ, thu giữ xe máy, điện thoại, túi xách và các bình hơi cay.

Tang vật được công an thu giữ. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan Công an, Hạ và Nghĩa khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản, Hạ và Nghĩa đi xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận Tân Bình để tìm kiếm “con mồi”. Phát hiện nạn nhân sơ hở khi mang theo túi xách và sử dụng điện thoại, 2 kẻ này nhanh chóng áp sát để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Hạ và Nghĩa mang theo các bình xịch hơi cay để chống trả nếu bị truy đuổi. Tài sản cướp giật được chủ yếu là điện thoại, Hạ và Nghĩa bán lấy tiền chia nhau.

Làm việc với Công an, Phúc khai nhận bản thân biết các điện thoại do Hạ bán tại cửa hàng của mình là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiến hành thu mua.

Hạ và Nghĩa thừa nhận đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản, riêng ngày 26/8, thực hiện 2 vụ cướp giật. Công an quận Tân Bình đang tạm giữ người và tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.