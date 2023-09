Tạm giam kẻ tàng trữ súng, nuôi ý định đi giải quyết mâu thuẫn

(VTC News) -

Ngày 1/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với N.V.L. (33 tuổi, trú thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với N.V.L. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23/8, Công an xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa kiểm tra hành chính công tác đăng ký tạm trú tại phòng trọ do N.V.L. thuê thuộc thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng AR15, 21 viên đạn, 1 súng hơi tự chế, nhiều viên đạn chì, 1 dao, 1 kìm cộng lực.

L. khai nhận chuẩn bị số vũ khí trên để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, song khi đối tượng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Cơ quan chức năng xác định khẩu súng AR15 là vũ khí quân dụng, số đạn nêu trên là đạn quân dụng.