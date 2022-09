Tạm đình chỉ nữ giáo viên lấy gai bưởi châm vào tay trẻ mầm non

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 (địa chỉ phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đã tạm đình chỉ 1 nữ giáo viên do nghi ngờ có hành vi bạo ngược với trẻ.

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2, nơi giáo viên bị nghi có hành vi bạo lực với trẻ.

Sự việc bắt đầu trên mạng xã hội tại Thái Bình từ tối 20/9, một số phụ huynh lớp Sunny 1, trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 phản ánh con của họ bị giáo viên trong lớp dùng vật nhọn nghi là kim và gai đâm. Thông tin ngay lập tức gây xôn xao, bức xúc cho cộng đồng mạng.

Một số phụ huynh có con đang học tại trường mầm non này đã đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND TP Thái Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình, Công an TP Thái Bình và các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an TP Thái Bình cũng cho hay, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trình báo của phụ huynh và cử cán bộ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh và xử lý nghiêm giáo viên nếu có hành vi bạo lực với trẻ.

Được biết, ngày 21/9, tại buổi làm việc với nhà trường và lực lượng chức năng, bước đầu cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Cùng ngày, Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 ra quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên Phạm Thị Thu Tr.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 là cơ sở 2 của Trường Mầm non Fairy Dream (có địa chỉ tại TP Thái Bình). Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2022, đến tháng 7/2022, trường có 7 nhóm lớp với gần 180 trẻ, trong đó lớp Sunny 1 (nơi xảy ra vụ việc nghi bạo lực với trẻ em) có 25 trẻ (chủ yếu sinh năm 2018) với 3 giáo viên phụ trách lớp gồm: Phạm Thị Thu Tr. (SN 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình), Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).