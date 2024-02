Tài xế tông xe đang dừng đèn đỏ làm 1 người chết rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 16/2, tin từ công an huyện Bến Lức (Long An), đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thành (29 tuổi, quê quán phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng). Huỳnh Thành là nghi phạm điều khiển xe ô tô tải 51C - 572.87 gây tai nạn trên quốc lộ 1 ( thuộc xã Mỹ Đức, huyện Cái Bè, Tiền Giang) khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào tối 15/2, 3 mô tô và ô tô đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 (thuộc địa bàn xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) thì bị ô tô do Thành điều khiển lưu thông cùng chiều tông vào.

Ô tô này kéo lê 3 xe máy hàng chục mét khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, Thành lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Huỳnh Thành bị CSGT Công an huyện Bến Lức bắt giữ sau khi gây tai nạn liên hoàn, đang trên đường bỏ trốn.

Nhận được thông tin phối hợp từ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng CSGT chốt chặn bắt giữ tài xế Thành trên đường tỉnh 830 đoạn cầu Xáng Lớn địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an huyện Bến Lức đã bàn giao Thành cho công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, hôm 12/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tạm giữ Huỳnh Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra tội trộm cắp xe máy rồi chạy tông chết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 phút ngày 10/10, tại khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa, Tuấn lấy trộm xe máy của ông T.V.P (57 tuổi) rồi tẩu thoát. Sau đó, Tuấn bỏ trốn theo hướng ra quốc lộ 1.

Khi chạy đến gần dốc cầu Xây, Tuấn tông trúng một người phụ nữ đi bộ trên đường. Sau khi gây tai nạn, Tuấn bỏ mặc nạn nhân rồi tiếp tục chạy trốn nhưng bị người dân truy đuổi theo bắt giữ giao công an.

Người phụ nữ sau khi bị Tuấn tông trúng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa đã bắt tạm giam Tuấn và củng cố hồ sơ khởi tố bị can.