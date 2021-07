Tài xế taxi bị tát đến chấn động não khi khuyên khách đừng đánh bạn gái

(VTC News) -

Mới đây, tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra sự việc hành khách đánh tài xế taxi gây xôn xao dư luận. Theo lời kể của tài xế tả, tối 11/7, anh chở một cặp tình nhân. Mới lên xe, cặp đôi đã cãi cọ không dứt. Khi đi đến cầu Đại Phong thì nam hành khách mở cửa hông bên phải khiến anh Tả hoảng sợ, vội can ngăn.

"Người anh em, xe đang chạy với vận tốc 60 - 70km/h, mở cửa vô cùng nguy hiểm", anh Tả nói nhưng không ăn thua. Tài xế đành phải dừng hẳn lại, khuyên cặp đôi thôi cãi cọ và đừng mở cửa xe. Nam hành khách bực tức quát mắng anh Tả, bảo chuyện của họ không cần anh quản, hãy tiếp tục lái xe.

Anh Tả bị đánh liên tiếp.

Vì muốn kiếm tiền, anh Tả bất đắc dĩ lên xe lái tiếp. Lúc này, nam hành khách không chỉ mắng chửi mà còn đánh đập bạn gái thậm tệ. Cô gái bị đánh chỉ biết liên tục hô cứu mạng.

Nhìn không nổi, tài xế Tả vội lên tiếng khuyên can, nhưng người đàn ông kia chẳng những không dừng tay mà còn nhào lên tát rất mạnh và liên tiếp vào mặt, đầu anh Tả, khiến anh choáng váng, rơi cả kính. Đoạn video trích xuất từ camera hành trình cho thấy, chỉ trong 30 giây, anh bị tát 12 cái. Cô bạn gái cuống quýt can ngăn và trách bạn trai uống say làm bừa.

Sau đó, khi thấy tài xế gọi điện báo cảnh sát, kẻ hành hung kéo theo bạn gái chạy trốn. Nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng tai phải và mô mềm vùng đầu, mặt, não chấn động nhẹ, 2 mắt cũng bị sưng, phải nhập viện điều trị.

Cảnh sát đang truy tìm đôi nam nữ trên.