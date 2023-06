Tài tử một thời Thái San: Lê Công Tuấn Anh tự tử vì cô đơn

- Lịch trình ở Việt Nam của anh chuyến về này là gì?

Sau buổi phát hành sản phẩm I wanna be in you cùng Phương Thanh, tôi sẽ sớm trở về Pháp. Tôi sẽ về Việt Nam mỗi 2 tháng/lần, chi phí đi lại rất tốn kém nhưng còn nhiều việc phải làm.

Bài đầu tôi làm nhẹ nhàng thôi, 2 bài kết hợp Phương Thanh kế tiếp sẽ đầu tư mạnh hơn và kết lại bằng một liveshow. Tôi tính toán cẩn thận chứ không ném tiền qua cửa sổ.

Tôi trở về Việt Nam làm nghệ thuật để cứu chính mình. Năm 1998 tôi ra đi khi máu nghệ thuật còn mãnh liệt trong người, lâu năm tích tụ thành những ẩn ức.

Những năm đầu ở Pháp, có thể tôi hơi chật vật làm quen cuộc sống mới và thay cha chăm sóc mẹ. Đổi lại, tôi đã giữ tròn đạo nghĩa với mẹ cho tới lúc bà mất.

Diễn viên Thái San hiện tại.

Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn quyết định này. Với tư cách nghệ sĩ tôi tổn thương nhiều nhưng làm diễn viên nổi tiếng để làm gì khi mẹ mình bị tâm thần, chết ở xứ người?

Khi bà tạ thế, tôi mới quyết định trở về hoạt động nghệ thuật. Kinh tế của tôi hiện tại ổn định hơn, không như chàng sinh viên Thái San năm đó.

Tôi không có cách nào xả hết những ức chế đó ngoại trừ trở lại sống với đam mê ngày xưa lần nữa. Nghệ thuật như máu, nếu bị tách khỏi mình, tôi sẽ không sống nổi.

- Năm tháng ở Pháp, anh sống ra sao?

Tôi thành lập công ty du lịch, vừa làm quản lý vừa tham gia dẫn tour. Lợi thế của tôi là sẵn có kết nối với Việt Nam, có thể dẫn khách Pháp đến quê hương và ngược lại.

Ở xứ người, tôi học múa, nghe nhạc, thỉnh thoảng đi hát và đóng vai phụ một số phim cho đỡ nhớ nghề.

Thú thật, tôi bận bịu lắm, ngày nào cũng làm việc đến đầu tắt mặt tối nên không có nhiều bạn bè thân thích. Tôi cũng vùi đầu vào học hành, ngoài bằng thạc sĩ du lịch còn có bằng cấp về kinh tế và marketing.

Đến một lúc nhìn lại, tôi đã có tuổi, cũng không còn nhiều người bên cạnh.

Thái San từng rất nổi tiếng một thuở.

- Trong các người đẹp từng đóng cặp, với anh, ai xinh đẹp nhất?

Thu Hà! Trong ký ức của tôi, cô ấy mãi mãi đẹp tinh khôi với làn da trắng, mái tóc đen dài, chiếc răng khểnh và giọng nói mềm mại. Bất cứ ai từng trò chuyện với cô ấy một lần đều mê mẩn không quên.

- Vì sao đến nay anh vẫn độc thân?

Năm 4 tuổi, tôi từng chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ rồi đưa mấy anh em tôi về Việt Nam, bỏ lại bà một mình nơi đất khách quê người.

Trải qua tuổi thơ như vậy, sau này lại sống 10 năm trong tiếng gào thét hận tình của mẹ mỗi đêm, tôi đâm ra sợ hôn nhân dù rất cô đơn.

Hơn 20 năm ở Pháp, tôi quen gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi hay đi lang thang, uống rượu tới sáng vì không biết làm gì. Cô đơn rất kinh khủng, có thể giết chết con người, như danh ca người Pháp Dalida hay anh Lê Công Tuấn Anh đã chọn cách tự tử vì không chịu nổi sự cô đơn.

Tôi luôn mong có một người đến bên mình để tôi yêu thương người đó, bù đắp cho quá khứ thiếu thốn tình cảm. Thỉnh thoảng, tôi chạnh lòng, tự hỏi không biết còn ai yêu mình không

Vì độc thân, tôi hay bị báo chí hỏi về vấn đề giới tính. Hồi trẻ, tôi từng có nhiều bạn nam theo đuổi, cũng có bạn bè là người đồng tính.

Mỗi lần bị hỏi, tôi thường im lặng, đôi lúc còn hỏi lại 'Vậy bạn thích Thái San là gì?'. Tôi dễ tính lắm, luôn chiều theo mọi người. Tôi nghĩ cư xử giữa người và người quan trọng hơn giới tính của bạn là gì.

Thái San được nhiều đồng nghiệp hỗ trợ quay lại hoạt động nghệ thuật.

- Mối quan hệ giữa anh và chị họ - danh ca Thanh Lan giờ ra sao?

Chúng tôi là chị em họ, cụ thể mẹ chị Thanh Lan là chị ruột của mẹ tôi. Ngày xưa, tôi đến thăm phim trường chị đang ghi hình, không ngờ được đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời đóng người yêu của chị.

Tôi và chị Thanh Lan diễn đúng 3 cảnh đi chơi hồ Xuân Hương, đồi Cù, nắm tay rồi hôn nhau. Phim rất thành công nhưng tôi và chị bị gia đình trách mắng gay gắt là 'loạn luân'.

Do hay đi cùng nhau, tôi và chị Lan cũng bị nhiều khán giả hiểu nhầm là cặp 'máy bay - phi công', trong đó có Phương Thanh. Hiện tại chị Lan đang sống yên vui, hạnh phúc ở Mỹ. Hai chị em vẫn yêu thương, trân quý nhau.

