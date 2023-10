(VTC News) -

Tại các chợ dân sinh ở Việt Nam, túi nylon đang là vật đựng phổ biến hàng đầu. Tuy nhiên, nếu để ý bạn sẽ thấy, nếu như các mặt hàng thực phẩm khác như thịt lợn, thịt gà, rau củ quả thường được để trong túi nylon màu đỏ, trắng, xanh... thì người bán cá hay dùng túi màu đen để đựng hàng hóa của họ.

Tại sao người bán cá hay dùng túi màu đen để đựng?

Với túi nylon màu đen, mọi người không thể nhìn được những thứ chứa bên trong. Vì vậy, nó thường được dùng để đựng những món đồ mà người ta không muốn ai nhìn thấy vì muốn bảo đảm tính an toàn, riêng tư, chẳng hạn như tiền số lượng lớn, băng vệ sinh...

Loại túi này cũng được dùng để đựng rác để tránh tạo cảm giác ghê sợ của mọi người khi nhìn thấy. Việc người bán cá hay dùng túi màu đen để đựng hàng cũng có lý do tương tự.

Ngày nay ở các chợ, người bán thường sơ chế cá hộ khách, chẳng hạn cạo vảy, cắt chặt, mổ, phi lê... rồi mới cho vào túi cho khách mang về. Dù đã sơ chế, những khúc cá này vẫn còn dính nhiều máu và chất nhầy, chưa được làm sạch cẩn thận. Việc đựng chúng trong túi nylon màu đen sẽ giúp che giấu, người khác nhìn từ ngoài vào sẽ không có cảm giác sợ, mất vệ sinh.

Tại sao người bán cá hay dùng túi màu đen để đựng? (Ảnh: Istock)

Một lý do khác là tiết kiệm chi phí. Khi khách mua cá còn sống, nguyên con để mang về, người bán thường cho chúng vào túi cùng với nước để giữ cá sống cho đến khi chế biến. Loại túi nylon đen mà họ dùng thường dày và chắc, chỉ cần dùng một chiếc, trong khi nếu dùng loại túi mỏng thông thường thì cần đến vài chiếc để tránh nguy cơ rò rỉ nước.

Ngoài ra, một số người bán có chủ đích dùng túi màu đen để khách hàng không thể nhìn kỹ hàng, qua đó che giấu được tình trạng cá kém tươi, hoặc tráo đổi hàng kém chất lượng, không đủ cân... Tuy nhiên, các trường hợp này không phổ biến và đây không phải nguyên nhân chính khiến người bán cá hay dùng túi màu đen để đựng.

Nên mua cá bụng to hay nhỏ?

Hầu hết mọi người cho rằng cá càng to thì càng ngon, nhiều thịt, ít xương. Nhưng trên thực tế, chuyện cá lớn hay nhỏ ngon hơn còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cùng một loại cá, có khi con kích thước nhỏ lại an toàn hơn vì ít chất độc hại tích tụ trong cơ thể hơn.

Kích thước của cá chủ yếu được xác định bởi phần thịt trên bụng của nó. Vì vậy, muốn chọn được cá ngon hay không thì trước tiên phải quan sát vào phần bụng cá.

Nhiều người cho rằng khi mua cá, nên chọn những con có phần bụng to vì nghĩ nó nhiều thịt. Thực tế, đây là một quan điểm sai lầm. Những con cá bụng to thường là cá cái, bề ngoài trông khá hấp dẫn, cầm chắc tay nhưng tỷ lệ thịt thường rất thấp. Bụng cá to phần lớn là do chứa nội tạng và mỡ. Mùi vị của loại cá này cũng không được ngon, thịt cũng không được chắc.

Còn những con cá bụng nhỏ mặc dù hương vị tương đối tốt, thịt mềm nhưng ít, nếu nhỏ quá sẽ có nhiều xương dăm.

Vậy nên mua cá bụng to hay nhỏ? Cả hai loại trên đều không phải ngon nhất. Theo lời khuyên của những người bán cá, nên chọn những con cá có bụng vừa, thân mảnh và thon. Đây chính là những con cá đực, ăn ngon và chắc thịt và vì ít nội tạng nên năng suất thịt cũng cao hơn.