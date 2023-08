Tại sao lại buộc dây cao su vào lốp xe tải?

(VTC News) -

Nhiều người băn khoăn về mục đích sử dụng những chiếc chùm dây cao su đen treo thành những xe tải lớn. Giải đáp câu hỏi này, một tài xế lâu năm cho hay, việc treo những chùm dây cao su ở gần bánh xe có tác dụng để làm sạch bùn và bụi cho lốp xe, đồng thời giúp dễ dàng kiểm tra thông số kỹ thuật của lốp xe.

Dây cao su treo trên lốp xe tải.

Như chúng ta đã biết, những chiếc xe tải đi đường dài, có đặc thù thường hay đi qua các công trường,khó tránh khỏi bùn bẩn và đất đá. Những người tài xế đã nghĩ ra cách buộc những dây cao su như thế để giải quyết vấn đề này. Cũng nhờ những dây cao su trên mà bùn đất không bị bắn văng lung tung, ảnh hưởng đến các xe khác trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, theo mục C, khoản 2, điều 20 của nghị định 46/2016/NĐ-CP nếu lái xe để bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác rơi ra đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thì sẽ bị xử lý hành chính từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng. Do đó, những chùm dây cao su nói trên sẽ giúp các tài xế xe tải tránh việc bị phạt.