Tai nạn liên hoàn giữa container và xe máy, 3 người thương vong

(VTC News) -

Thời điểm trên, container biển kiểm soát 50LD-161.39 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ huyện Đak Đoa đi huyện Mang Yang. Khi đến khu vực thuộc thôn Cầu Vàng liên tiếp xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại và xe máy khác lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy chết tại chỗ và 1 người trên xe máy khác bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe container rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng công an đang xác minh thông tin tài xế và danh tính các nạn nhân.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường dốc. Sau khi xảy ra tai nạn, đoạn đường trên đã xảy ra ách tắc.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an xã Kdang, Công an huyện Đak Đoa đảm bảo an toàn tại hiện trường đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.