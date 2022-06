Tai nạn 4 người chết ở Ninh Bình: Xe khách chạy quá tốc độ

(VTC News) -

Sáng 14/6, lãnh đạo Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trong vụ tai nạn giao thông khiến 8 người thương vong ở Ninh Bình, cơ quan chức năng xác định chiếc xe khách chạy quá tốc độ cho phép.

Vào thời điểm 00:07:43 ngày 14/6, xe khách 37B-028.06 có vận tốc 64km/h. Trước đó lúc 00:07:41, xe chạy tốc độ 71km/h. Ghi nhận của Hệ thống giám sát hành trình, thời điểm đó xe đã quá vận tốc giới hạn.

Theo đại diện Chi cục Quản lý đường bộ I.6, tốc độ cho phép ở đoạn đường xảy ra tai nạn là 60km/h.

Theo lịch sử hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy tốc độ 71km/h, sau đó giảm xuống 64km/h.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 13/6 tại Km265+500 Quốc lộ 1, thuộc phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình khiến 4 người chết, 4 người bị thương.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 35H3-9850 do ông VM.T. (SN 1952, trú tại phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) cầm lái va chạm với xe ô tô khách BKS 37B-028.06 do anh N.N.S. (SN 1984, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ, 3 người đi xe khách chết tại bệnh viện được xác định là P.V.U. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002), NT.T. (SN 2000), cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.