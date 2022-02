Tái diễn cảnh cửa hàng xăng dầu ở miền Tây hết xăng

(VTC News) -

Trưa 20/2, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, cửa hàng xăng dầu số 12 (Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng đầu tư Đại Phát) tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang treo biển “hết xăng”, “trụ hư”. Lúc này, cửa hàng mở cửa nhưng chỉ bán dầu, không bán xăng.

Cửa hàng xăng dầu số 12 (Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng đầu tư Đại Phát).

“Xăng hết từ ngày 23/1. Cửa hàng trưởng đã báo lại công ty liên hệ đến thương nhân cung cấp hàng nhưng không có hàng do mặt hàng đang khan hiếm”, ông N.T.N (nhân viên của hàng) thông tin.

Qua kiểm tra của đội quản lý thị trường số 2 (Cục quản lý thị trường Hậu Giang), cửa hàng không còn xăng trong bồn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Cửa hàng xăng dầu Thịnh Hoà 01 (Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu nhượng quyền bán lẻ) tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A để bảng “hết xăng”.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu này cho biết, cửa hàng vừa hết xăng từ khoảng 17h. Trước đó, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường.

Cửa hàng xăng dầu Thịnh Hoà 01 để bảng hết xăng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Hậu Giang, trong ngày 20/2, tại TP Ngã Bảy (Hậu Giang) có 5 cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do “cúp điện”. Lực lượng quản lý thị trường đã yêu cầu các cửa hàng ký cam kết hoạt động khi có điện.

Còn tại An Giang, theo ghi nhận, trong sáng 20/10, Cửa hàng xăng dầu Mỹ Hoà 5 (xã An Hoà, huyện Châu Thành) và Cửa hàng xăng dầu Thành Nam (huyện An Phú) không hoạt động.

Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu Hoà Bình Mỹ Duyên (xã Phú Hữu, huyện An Phú) đóng cửa, treo biển “trong nhà có việc, tạm nghỉ 2 ngày, thứ 2 bán lại bình thường”.

Ba cây xăng tại An Giang đóng cửa.

Phóng viên VTC News đã chuyển thông tin trên đến ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường An Giang. Ông Huỳnh Ngọc Hồ cho biết sẽ “cử đoàn đến kiểm tra ngay”.

Tuy nhiên, đến tối 20/2, ông Huỳnh Ngọc Hồ chưa phản hồi về kết quả kiểm tra.