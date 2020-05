Vingroup lên kế hoạch cho một năm 'thắt lưng buộc bụng'

Trong báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Vingroup cho biết: Từ đầu năm 2020, thế giới và Việt Nam phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về kinh tế, xã hội do dịch COVID-19 gây ra. Ban lãnh đạo Vingroup nhận định, năm 2020 sẽ tiếp tục là năm thách thức, trước khi đưa tốc độ tăng trưởng trở lại quỹ đạo vốn có.

2020 sẽ là năm thắt lưng buộc bụng của Vingroup.

Nhằm chủ động nguồn lực để ứng phó với những bất ổn do COVID-19, Vingroup sẽ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu và đầu tư mở rộng, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hiện có.

Trong đó, Tập đoàn đặt ra mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 145.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập khoảng 5.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes sẽ tiếp tục mở bán các phân khu mới thuộc ba đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park, cùng với đó là mở bán phân khu thấp tầng tại dự án Vinhomes Wonder Park tại Đan Phượng, Hà Nội.

Vinhomes cũng bắt đầu hiện thực hóa chiến lược phát triển các mảng kinh doanh nhằm tạo dòng tiền đều cho công ty bao gồm phát triển hệ thống văn phòng cho thuê và khu công nghiệp.

Ở lĩnh vực cho thuê trung tâm thương mại, Vincom Retail sẽ đẩy mạnh số hóa và hiện thực hóa mô hình mua sắm – giải trí; Vinpearl tập trung thúc đẩy kinh doanh với số cơ sở đã đi vào hoạt động và ưu tiên các dự án tối ưu chi phí vận hành.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast và Vinsmart tập trung vào bán hàng tại thị trường trong nước, tận dụng tối đa hệ sinh thái Vingroup tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm đồng thời xúc tiến xuất khẩu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong quý I đạt 15.368 tỷ đồng – giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ. Lợi nhuận trước thuế quý I/2020 đạt 3.428 tỷ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.