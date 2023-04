(VTC News) -

Đu đủ xanh là loại trái cây quen thuộc, không chỉ được sử dụng làm thực phẩm, đu đủ còn được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên đu đủ xanh cũng có những tác hại với sức khỏe. Dưới đây là tác dụng và tác hại của đu đủ xanh rất ít người biết.

Tác dụng của đu đủ xanh với sức khỏe

Giảm cân

Trái đu đủ sống chứa nhiều enzyme hoạt động hơn so với đu đủ chín. Hai trong số các enzyme mạnh nhất mà nó có là papain và chymopapain.

Cả hai loại enzyme này đều giúp phân hủy chất béo, protein và carbohydrate từ thực phẩm chúng ta ăn. Từ đó có thể giúp bạn giảm cân. Trên thực tế, papain được tìm thấy có hiệu quả hơn trong việc phân hủy chất béo so với pepsin (một hợp chất được dạ dày tiết ra cho cùng mục đích).

Đối phó bệnh tiểu đường

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì đu đủ sống là loại trái cây tuyệt vời để ăn. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san International Journal of Molecular Sciences, nước ép đu đủ sống giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách hỗ trợ việc tái tạo tế bào beta và tăng tổng hợp insulin.

Tác hại của đu đủ xanh rất ít người biết

Cải thiện tiêu hóa

Sự hiện diện của papain và chymopapain cùng với các enzyme và phytonutrient khác trong đu đủ sống có tác dụng cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, hỗn hợp này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Đánh bại táo bón

Với hàm lượng chất xơ cao, đu đủ sống có thể giúp đánh bại táo bón. Nhưng đó không phải là tất cả. Các enzyme hiện diện trong đu đủ sống, đặc biệt là mủ đu đủ, có tác dụng làm sạch dạ dày của bạn. Nó không chỉ giúp cải thiện nhu động trong dạ dày của bạn, mà còn giúp di chuyển chất thải qua kết và vào ruột của bạn. Hàm lượng chất xơ cũng hấp thụ nước và giúp làm mềm phân, giúp việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn.

Lợi sữa

Trái đu đủ sống có hợp chất làm cho nó trở thành một galactagogue - hợp chất giúp cải thiện việc tiết sữa ở những bà mẹ mới sinh con. Đây là lý do tại sao nó được sử dụng như một phương pháp y học thay thế truyền thống để hỗ trợ phụ nữ vừa được làm mẹ.

Giảm đau kinh nguyệt

Có những nghiên cứu cho thấy ăn đu đủ sống làm tăng hàm lượng oxytocin và prostaglandin trong cơ thể người phụ nữ. Điều này có thể giúp giảm tình trạng đau bụng kinh

Tác hại của đu đủ xanh

Tuy tốt nhưng đu đủ xanh cũng có những tác hại với sức khỏe.

Đu đủ xanh thường được dùng nhiều trong các món canh giò, dưa món... thế nhưng bạn có biết loại quả này cũng ẩn chứa nhiều tác hại không ngờ khi bạn ăn sai cách. Dưới đây là những tác hại của đu đủ xanh:

Hạt đu đủ xanh chứa chất độc capine không tốt cho sức khỏe.

Ăn nhiều đu đủ xanh có thể gây bệnh sỏi thận, bởi lượng vitamin C trong loại trái này khá cao.

Tiêu thụ nhiều đu đủ xanh có thể khiến bạn bị rối loạn dạ dày, do trong đu đủ có chứa nhiều chất xơ và nhựa mủ.

Nếu ăn nhiều đu đủ xanh trong lúc bụng yếu hoặc tiêu chảy sẽ gây ra tình trạng mất nước.

Dị ứng nhựa đu đủ xanh nếu dính ngoài da.

Đu đủ xanh có thể làm tăng nguy cơ tử cung bị co thắt do đu đủ xanh có chứa nhựa. Nhựa đu đủ xanh khiến thai nhi bị ảnh hưởng, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, trẻ em sinh ra bất thường, thậm chí chết lưu thai.

Trên đây là những tác dụng cũng như tác hại của đu đủ xanh. Hãy ăn đu đủ xanh đúng cách để tốt cho sức khỏe nhé.

Vân Anh (Tổng hợp)