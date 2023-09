(VTC News) -

Ổi được biết đến là một "siêu trái cây" vì rất giàu vitamin C, lycopene và chất chống oxy hóa tốt cho sức khoẻ. Thế nhưng ít ai biết rằng lá ổi cũng rất tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là tác dụng chữa bệnh từ lá ổi ít người biết.

Tác dụng chữa bệnh từ lá ổi

Ổi là loại thực phẩm bổ dưỡng, có rất nhiều công dụng quý đối với sức khỏe. Không những thế các bộ phận của cây ổi còn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Trong đó có lá ổi.

Bài viết trên Báo Sức khoẻ & Đời sống chỉ ra, cây ổi mọc hoang tại nhiều vùng núi miền Bắc, nhưng phần nhiều người ta trồng để lấy quả ăn.

Ngoài ra, ổi còn cung cấp các bộ phận sau đây dùng làm thuốc: Búp non, lá non, quả, vỏ rễ và vỏ thân, nhưng hay dùng nhất là búp non và lá non. Dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô.

Trong lá và búp non chứa 7-10% một loại tannin pyrogalic, acid psiditanic, chừng 3% nhựa và rất ít tinh dầu (0,36%).

Dưới đây là một số tác dụng của lá ổi với sức khoẻ đã được chứng minh:

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec, nếu gia đình bạn có tiền sử đái tháo đường thì cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tình trạng này là thường xuyên uống trà lá ổi.

Loại trà này có thể giúp giảm hàm lượng glucose trong cơ thể thông qua việc giảm hoạt tính của enzym alpha-glucosidease. Nhờ đó, lượng đường huyết sẽ giảm mà không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể.

Lá ổi tốt cho sức khoẻ.

Giảm cholesterol

Uống nước lá ổi non hoặc nước ép quả ổi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Khi tiêu thụ, loại nước ép này sẽ giúp giảm cholesterol xấu mà không ảnh hưởng đến các cholesterol tốt trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dùng 1 tách trà lá ổi mỗi ngày có thể làm tăng sức khỏe tim mạch trong vòng 8 tuần.

Chữa tiêu chảy

Báo Lao động dẫn nguồn trang Food NDTV cho biết, chất chiết xuất từ ​​lá ổi ức chế sự phát triển của vi khuẩn staphylococcus aureus - một nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy.

Những người bị tiêu chảy uống trà lá ổi có thể bớt đau bụng và phục hồi nhanh hơn. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần cho lá ổi vào cốc nước sôi, sau đó lọc lấy nước và uống khi bụng đói.

Chữa cảm lạnh và ho

Lá ổi có chứa hàm lượng cao vitamin C và sắt. Vì vậy, nó rất tốt cho quá trình giảm ho và cảm lạnh. Lá ổi cũng giúp bảo vệ đường hô hấp, cổ họng và phổi.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Uống trà lá ổi thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lá ổi làm dịu thần kinh và xoa dịu tâm trí của bạn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Tốt cho da và tóc

Nghiền nát lá ổi và đắp lên mặt giúp da săn chắc hơn. Thêm vào đó, lá ổi cũng rất tốt cho việc điều trị rụng tóc. Bạn chỉ cần đun nước lá ổi, để nguội, sau đó dùng nước này để xoa bóp da đầu.

Điều trị dị ứng, tăng cường miễn dịch

Trong lá ổi có các hợp chất giúp ngăn ngừa sự giải phóng histamin - nguyên nhân chính gây ra tình trạng dị ứng. Ngoài ra nước lá ổi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người già.

Trên đây là một số thông tin về tác dụng chữa bệnh của lá ổi mà có thể bạn chưa biết. Hy vọng bài viết trên đã mang tới cho quý độc giả những kiến thức sức khỏe hữu ích để có thể áp dụng hàng ngày.