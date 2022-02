Tất bật bán gà ngậm hoa hồng, xôi ngũ sắc cúng rằm tháng Giêng

(VTC News) -

Đến con phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày rằm tháng Giêng (15/2) mới thấy sức nóng của món gà cúng ngậm hoa hồng nổi danh.

Tại cửa hàng Hoàng Dung, bên trong khu thịt gà lúc nào cũng có 5-6 người đảm nhiệm công đoạn sơ chế, 4 người đứng bán vừa phải nhận đơn, gọi ship, mời khách...Ai cũng tất tả, luôn chân luôn tay. Chị Hoàng Dung, chủ tiệm đồ lễ ở đây cho biết, món gà ngậm hoa hồng rất đắt hàng, thậm chí nhiều khi khách còn tranh nhau mua. Ngày thường cửa hàng sẽ bán được 100 con nên dự tính hết ngày rằm tháng Giêng sẽ tiêu thụ gấp 2, 3 lần.

Mặt hàng đặc sản gà ngậm hoa hồng nổi tiếng tại chợ Hàng Bè.

Theo chị Dung, đấy là số khách đã giảm đi nhiều so với trước, do ảnh hưởng của COVID-19. "Năm nay, lượng khách mua không ồ ạt như năm ngoái, tuy vậy vẫn tăng đột biến so với ngày thường. Để phục vụ thực khách, cửa hàng đã huy động 15 người làm từ khâu thịt gà tới luộc, chặt, đồ, gói xôi", chị Dung nói.

Những con gà cúng được chọn phải là gà trống, được nhập từ những vùng quê nổi tiếng như Thái Nguyên, Sơn Tây, Phú Thọ...trọng lượng 1,5 - 3,5kg. Khi khách chọn lựa được gà ưng ý, người bán sẽ cân lên rồi tính tiền. Gà cúng rằm có nhiều kích cỡ, giá dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/kg. Như vậy, tính ra, mỗi con gà cúng không hề rẻ, giá trung bình khoảng 500.000 - 700.000 đồng/con.

Những con gà được chọn làm gà cúng phải có mã đẹp, người chế biến cũng phải làm cẩn thận để tạo dáng cho chúng.

Nhân viên cắt tỉa, tạo dáng, gắn tăm rồi cắm hoa hồng vào từng con gà đã luộc xong.

Mỗi dịp rằm tháng Giêng, khu chợ đông đúc, náo nhiệt từ sáng sớm đến chiều muộn, người bán cũng vì thế mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bù lại thu nhập tăng gấp 3-5 lần ngày thường nên ai nấy phấn khởi.

Khách muốn mua gà cúng đẹp thường đi chợ từ rất sớm.

Người bán liên tục nhận đơn đặt hàng của khách.

Đi hơn 10km, từ 8h sáng chị Trương Thị Hồng (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm) đã có mặt tại chợ Hàng Bè để sắm đồ cúng lễ cho gia đình. "Mỗi dịp rằm tháng Giêng tôi đều đến đây mua đồ về làm lễ. Mọi năm còn phải đứng chờ mãi mới tới lượt nhưng năm nay đỡ hơn. Giá gà năm nay vẫn như năm trước không có biến động nhiều".

Đông đúc, hút khách không kém là các quầy đồ chín, nấu cỗ. Từ ngày 13/2, quầy hàng của chị Nguyễn Thanh Huyền (33 phố Gia Ngư) đã đỏ lửa từ 3 - 4h sáng để làm hàng, đi chợ chuẩn bị mâm cỗ cúng cho khách. "Năm nay, vẫn do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều gia đình "nghỉ Tết" kéo dài. Để giúp khách sắm cỗ thuận lợi mà vẫn tiết kiệm, cửa hàng tôi làm các mâm cỗ với số lượng món ít, giá bình dân từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/mâm", chị Huyền chia sẻ.

Nếu những mâm cỗ truyền thống năm ngoái giá từ 1,2 triệu đồng trở lên bao gồm 8-10 món thì các mâm cỗ ngày rằm năm này chỉ gồm 5-8 món.

Các món cỗ nấu sẵn cho ngày rằm tháng Giêng rất phong phú.

Ngoài gà ngậm hoa hồng, các cửa hàng còn bán thêm xôi, chim quay... phục vụ người dân.

Các món ăn nhẹ nhàng đang được khách ưa chuộng như nem cuốn giá 120.000 đồng/hộp; canh bóng 12.000 đồng/hộp, tôm rán 480.000 đĩa/12 con, nộm 50.000 đồng/đĩa, chim quay 350.000 đồng/con…

Chị Hồng Vân (quận Tây Hồ) chia sẻ: "Các cụ ta xưa có câu: Cả năm được rằm tháng Bảy, cả thảy được rằm tháng Giêng... nên tôi muốn đồ lễ tươm tất một chút. Tuy nhiên, ngày rằm năm nay rơi vào thứ 3, cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, không có thời gian chuẩn bị. Vì thế, tôi đã xuống chợ mua xôi, gà, chè và bánh làm sẵn để khi đi làm về chỉ cần nấu thêm một, hai món canh, xào đơn giản là đủ để soạn lễ".

Dịp này, gia đình nào cũng chăm chút cho mâm lễ cúng rằm tháng Giêng nên bà cửa hàng xôi chè Lê Thịnh phải làm việc hết công suất, cẩn thận từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến trang trí. Mỗi đĩa xôi ngũ sắc giá 90.000 đồng, xôi gấc giá 50.000 đồng/đĩa nhỏ và 100.000 đồng/đĩa lớn, xôi cốm 100.000 đồng/đĩa...

Xôi ngũ sắc được các gia đình ưu tiên lựa chọn cúng rằm.

Chị Phạm Thị Hồng Vân, chủ cửa hàng này cho biết: "Khách bắt đầu mua hàng đông từ ngày 13 tháng 1 âm lịch. Tôi dọn hàng ra bán từ 6h sáng và đến khuya mới hết khách".