Sức khỏe người phụ nữ bị cô gái trẻ tông chấn thương não rồi bỏ trốn giờ ra sao?

(VTC News) -

Sáng 1/4, nguồn tin tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Mây (SN 1968, trú ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Bà Mây bị một cô gái trẻ đi xe máy tông bất tỉnh rồi bỏ trốn.

Nguồn tin cho biết, bà Mây nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê. Sau đó, bà được đội ngũ y, bác sĩ mổ sọ não cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân gọi hỏi biết Glasgow (một công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương sọ não cấp tính) 13 điểm (mức độ nhẹ). Bệnh nhân cũng được rút nội khí quản, tự thở khí trời, SPO2: 99% và huyết áp 130/90mmHg, không yếu liệt.

Nguyễn Thị Tiền đi xe máy tông bà Trần Thị Mây chấn thương sọ não rồi bỏ trốn để nạn nhân bất tỉnh nằm ở bên đường.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 28/3, tại Km 801 quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền), bà Trần Thị Mây đi xe đạp trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì bị cô gái đi xe máy BKS: 75C1-390.49 va chạm dẫn đến tai nạn.

Sau va chạm, bà Mây ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán chấn thương sọ não, hôn mê. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, cô gái điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường.

Qua điều tra, truy xét, Công an huyện Phong Điền làm rõ người điều khiển mô tô gây tai nạn là Nguyễn Thị Tiền (SN 2002, trú tại thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền). Nguyên nhân được xác định là do Tiền điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến gây tai nạn.

NGUYỄN VƯƠNG