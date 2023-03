Sữa non xương khớp Boca Sure Gold: Bảo vệ xương khớp vượt trội nhờ hoạt chất NMN

(VTC News) -

Boca Sure Gold là sản phẩm được kế thừa từ phiên bản cũ với thành phần chất lượng được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ và đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả chăm sóc sức khỏe xương khớp và sức khỏe toàn diện. Trong phiên bản nâng cấp này, ngoài những thành phần ưu việt như hoạt chất Polycan®, sữa non Colostrum, collagen tuýp II, canxi hữu cơ, nổi bật nhất phải kể đến hoạt chất NMN vô cùng tân tiến trên thế giới.

Theo thời gian, cơ bắp của con người mất khả năng tái tạo và phát triển, mà phần cơ xương, cơ bắp là bộ phận chính giúp con người vận động, di chuyển và phát triển. Đặc biệt, qua độ tuổi trung niên, quá trình lão hóa khiến dễ gặp các bệnh về xương khớp hơn như thoái hóa, giòn xương, loãng xương. Mà hoạt chất NMN lại có công dụng tiêu biểu là làm chậm quá trình lão hóa.

NMN (viết tắt của Nicotinamide mononucleotide) được xem là đột phá của khoa học đã được chứng minh lâm sàng có công dụng làm tăng sức mạnh và sức bền của các khối cơ. Ngoài ra, NMN còn có khả năng phục hồi xương khớp bị tổn thương, ngăn chặn quá trình phân hủy của ty thể, từ đó cơ xương khớp bền bỉ, chắc khỏe và dẻo dai.

Các nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu về hoạt chất này và thấy rằng, NMN có tác dụng tốt trong việc bảo vệ xương khớp. Nhờ vào hoạt chất này mà Boca Sure Gold trở thành sản phẩm thế hệ mới với những ưu điểm vượt trội hơn so với phiên bản cũ. Việc bổ sung NMN vào phiên bản mới Boca Sure Gold tăng khả năng bảo vệ xương khớp vượt trội, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh tim mạch, não bộ…

Giải pháp hoàn hảo hơn cho người mắc bệnh xương khớp

Boca Sure Gold là sản phẩm sữa non xương khớp đầu tiên tại Việt Nam chứa hoạt chất Polycan - hoạt chất duy nhất trên thế giới được cục quản lý Dược phẩm FDA Hoa Kỳ chứng minh có tác dụng sinh xương gấp 200 lần. Polycan là hoạt chất được chiết xuất từ nấm men đen (Aureobasidium pullulans SM-2001) chứa các liên kết Beta ⅓-⅙ glucan có tác dụng lên hệ miễn dịch cực kỳ mạnh, được ứng dụng nhiều vào các sản phẩm chống ung thư.

Polycan có tác dụng tăng cường miễn dịch, tác dụng hiệp đồng với collagen tuýp II và canxi trong việc bảo vệ xương khớp, chống loãng xương, làm giảm quá trình thoái hóa, làm tăng hiệu quả nhiều lần trong việc sử dụng canxi và collagen tuýp II bằng cách thông thường.

Sản phẩm Boca Sure Gold nâng cấp với sự bổ sung hoạt chất NMN cùng các dưỡng chất tốt cho xương khớp đã nâng cao hiệu quả hỗ trợ cải thiện các bệnh về xương, tái tạo và phục hồi xương khớp gấp nhiều lần hơn các sản phẩm thông thường.

Ngoài ra, nhờ vào sữa non Colostrum được nhập khẩu từ Mỹ, gồm những kháng thể tự nhiên giúp nâng cao hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe toàn diện, giảm các chất oxy hóa ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể đồng thời còn rất giàu vitamin, khoáng chất, các kháng thể chống lại bệnh tật, các loại hormone tăng trưởng và enzyme tiêu hóa, chống nhiễm trùng và cải thiện đường ruột.

Bên cạnh đó, 14 Vitamin A, B2, D,... và khoáng chất cùng lượng Omega 3,6,9 và canxi giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tốt cho tim mạch và trí não, tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể, vô cùng cần thiết cho sự phát triển và duy trì sự sống của các tế bào.

Với hương vị ngọt thanh, thơm mát dễ uống, Boca Sure Gold là sản phẩm phù hợp với đa số khẩu vị người Việt Nam nhờ vào thành phần cỏ ngọt, thích hợp với cả bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

Hơn nữa, sữa non xương khớp Boca Sure Gold được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đạt chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, Boca Sure Gold được coi là sự lựa chọn hoàn hảo mới dành cho người gặp các vấn đề về xương khớp.

Nhờ vậy, thực phẩm bổ sung Boca Sure Gold không chỉ có công dụng bảo vệ xương khớp, chống lão hóa và bảo vệ sụn khớp, mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giúp người sử dụng luôn khỏe mạnh để luôn tận hưởng được niềm vui trọn vẹn của cuộc sống.

Có thể nói, với công dụng bảo vệ sụn khớp, nâng cao sức đề kháng Boca Sure Gold chính là phiên bản hoàn hảo mới dành cho những người đang muốn tăng cường chức năng cơ xương khớp và bảo vệ sức khỏe toàn diện. Đặt hàng ngay trên website hoặc liên hệ với hotline để được tư vấn chi tiết và mua hàng chính hãng.

Thực phẩm bổ sung BOCA SURE GOLD Đơn vị phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Ngõ 217, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Hotline: 0375169339 Website: https://bocasuregold.vn/ Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bảo Anh