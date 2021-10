Sự tụt dốc của TWICE: Từ chủ nhân của những kỷ lục đến nhóm nữ vô hình

Ra mắt năm 2015 sau khi chương trình sống còn SIXTEEN kết thúc, TWICE nhận được nhiều sự chú ý. Ca khúc debut của nhóm - Like OOH-AHH tuy không thành công ngay từ khi phát hành nhưng lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục trên các bảng xếp hạng, đưa TWICE lên hàng ngũ những nhóm “tân binh khủng long” của Kpop.

Like OOH-AHH là một trong những bản hit lội ngược dòng đỉnh nhất Kpop.

Kể từ đó, con đường âm nhạc của TWICE như được trải hoa hồng dù khả năng ca hát của các thành viên còn gây tranh cãi. Một loạt các bản hit như Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal giúp TWICE là nhóm nữ hàng đầu Kpop ở thời điểm đó.

Thậm chí, cư dân mạng từng tranh cãi gay gắt liệu TWICE có thể tiếp bước đàn chị SNSD, trở thành nhóm nhạc quốc dân thế hệ tiếp theo khi sở hữu một loạt kỷ lục khủng trên mọi mặt trận album, lượt nghe và độ nhận diện công chúng. Điều đó chứng tỏ, TWICE đã có sự nghiệp thành công như thế nào.

Cheer Up đưa tên tuổi của TWICE lên một tầm cao mới.

TT giúp củng cố vị thế nhóm nữ hàng đầu của TWICE.

Signal - bản hit giành Daesang danh giá.

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại, TWICE thay đổi định hướng âm nhạc. Từ nhóm nhạc chuyên trị concept dễ thương, đáng yêu và có phần ngô nghê trong tình yêu, nhóm nữ nhà JYP đi theo con đường “sang chảnh hóa”, mạnh mẽ và độc lập hơn. Việc chuyển mình có phần vội vã của TWICE đã khiến nhóm dần xa rời công chúng. Các bài hát của nhóm cũng thụt lùi dần trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

TWICE và bước chuyển mình không thành công như mong đợi với Feel Special.

Bài hát mới nhất của nhóm - The Feels gần như “vô hình” trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc. The Feels được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh và lấy bối cảnh của các buổi prom theo phong cách Âu Mỹ. Màu sắc MV và trang phục của TWICE rất lịch thiệp, xinh đẹp như quý cô và cũng mang âm hưởng gợi nhớ đến thập niên 90.

Màn trở lại gây thất vọng của TWICE trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Giải thích về thành tích lẹt đẹt của nhóm (debut tại No.4 BXH Bugs và No.37 BXH Genie, chưa lọt vào Melon và FLO), người hâm mộ giải thích rằng dân Hàn không chuộng bài hát tiếng Anh và công ty chủ quản chưa quảng bá đúng cách.

Tuy nhiên, trước đây không thiếu những bản hit của ca sĩ quốc tế từng giành hạng 1 tại Hàn. Có thể thấy, nhóm đã thực sự mất nhiệt tại chính quê nhà. Bù lại, danh tiếng của TWICE ở Nhật Bản vẫn thuộc hàng top và đang được chú ý hơn ở thị trường Mỹ.