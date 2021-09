5 bom tấn Hàn Quốc sẽ bị xóa sổ nếu nhân vật chính nói ra câu phũ phàng này

Một bộ phim được đẩy lên cao trào khi xuất hiện tình tiết làm thay đổi cuộc đời của nam - nữ chính. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu “đơn giản hóa” các bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc bằng cách cho nhân vật chính đối đáp với nhau cực phũ.

Squid Game (Trò chơi con mực)

Nổi rần rần suốt hơn 2 tuần qua, Squid Game khiến người xem ám ảnh với những trò chơi kinh hoàng phải trả giá bằng mạng sống của người chơi. Nhưng được mời tham gia là chuyện của người ta, còn từ chối hay không là do bản thân mình quyết định. Seong Ki Hun (Lee Jung Jae) có lẽ đã không phải đánh cược mạng sống của bản thân và chứng kiến người anh em thân thiết Cho Sang Woo (Park Hae Soo) tự tử nếu dứt khoát từ chối như trên.

Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu)

Mở đầu chuỗi bi kịch khiến dàn diễn viên chính chết hàng loạt có lẽ được bắt đầu khi Bae Rona kiên quyết với việc ca hát. Đây chính là lý do khiến mẹ cô - Oh Yoon Hee giết chết Min Seol Ah để giúp con gái được vào trường Nghệ thuật Cheong Ah. Kể từ đây, cuộc đối đầu giữa Oh Yoon Hee - Cheon Seo Jin một lần nữa bùng nổ trở lại vì họ đều muốn giành những thứ tốt đẹp nhất về cho con gái của mình.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, âm mưu sau thâm độc hơn âm mưu trước đã khiến những người sống trong Hera Palace phải nhận án tử. Khán giả xem phim cho rằng mớ drama dài tới 3 mùa của Penthouse đã không xảy ra nếu Bae Rona không cố chấp như thế.

Parasite (Ký sinh trùng)

Cho tới tận bây giờ, Park Seo Joon vẫn mang tiếng oan là người gây ra toàn bộ bi kịch trong Ký sinh trùng. Cũng phải thôi, nếu anh không bất ngờ sang Mỹ du học, gửi gắm cô học sinh bé nhỏ cho nam chính Kim Ki Woo (Choi Woo Sik) thì cả gia đình nhà ông Kim đã không thể bước chân vào thế giới người giàu. Thế nhưng, giả sử Kim Ki Woo mạnh dạn từ chối lời đề nghị ấy thì có lẽ, Ký sinh trùng đã kết thúc trong vòng một nốt nhạc.

Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh)

Trợ lý đã cảnh báo gió to lắm, không nhảy dù được đâu nhưng cô nàng Yoon Seri (Son Ye Jin) vẫn cố chấp bay cho bằng được, kết quả là bị thổi tới tận Bắc Triều Tiên và gặp phải bao chuyện dở khóc dở cười. Dù vậy, cái kết được cưới Đại úy Ri Jeong Hyuk thì cũng đáng để liều một phen. Bảo sao dân tình phản đối “màn quay xe” này dữ dội.

Hometown Cha Cha Cha (Điệu Cha Cha Cha Làng Biển)

Cũng vì phản đối viện trưởng moi tiền khách mà cô nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) bị mất việc, phải về làng chài Gong Jin mở phòng khám tư và gặp tổ trưởng Hong Du Sik (Kim Seon Ho). Vậy nếu như cô nàng được viện trưởng xin lỗi và năn nỉ quay trở lại Seoul, liệu một cô gái mê cuộc sống thành thị như Hye Jin có “quay xe”? Nghĩ đến đây, khán giả phải phản đối gấp, nếu không thì chuyện tình đẹp như mơ giữa cô bác sĩ và anh tổ trưởng sẽ bị xóa sổ.