Sự thật ngỡ ngàng về 4 ly cà phê ‘Phượng hoàng lửa’ giá 28,8 triệu đồng

Chiều 21/4, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 7,2 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Cà phê "Phượng hoàng lửa" của quán Photo And Bike Coffee.

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông N.Q.H, chủ quán Photo And Bike Coffee, để làm rõ tính xác thực của hóa đơn tính tiền này.

Qua làm việc và theo bản tường trình, ông Huy thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông Huy... tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Cơ quan công an đã yêu cầu ông N.Q.H gỡ bỏ các thông tin mà ông này đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng trên trang cá nhân của mình theo quy định.

Công an cũng yêu cầu ông H. chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải các thông tin trên mạng xã hội (phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch); nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu giờ chiều cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng đó chỉ là chiêu trò của quán Photo And Bike Coffee.

Hóa đơn tính tiền lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nhiều du khách và người dân địa phương cũng nhận xét đây là “mức giá trên trời”, có thể là “chiêu trò PR” của quán.

“Ban đầu có thể quán sẽ thu hút được một số khách hàng do họ tò mò muốn biết cà phê loại gì mà giá chát thế. Tuy nhiên, kiểu làm ăn này không bền”, chị V.T.H, một tín đồ cà phê đang cư trú tại phường 3 (Đà Lạt) nói.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao khi một số tài khoản facebook đăng tải hóa đơn của quán Photo And Bike Coffee với mức giá 249 ngàn đồng/ly cà phê “Phượng hoàng lửa”.

Ngày 12/4, các cơ quan chức năng ở TP Bảo Lộc đã vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin. Một cán bộ có trách nhiệm cho biết, giá sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định, ngoại trừ những mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý giá. Do đó, việc bán ly cà phê có giá ra sao do quán tự quyết nhưng phải niêm yết giá công khai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong menu của quán cà phê Photo And Bike Coffee không có thức uống mang tên “Phượng hoàng lửa”, giá trên menu cũng có dấu hiệu bị tẩy xóa và được dán mới. Do đó, cơ quan quản lý thị trường Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý.