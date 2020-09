Sự thật 'học sinh nghèo có nhà khang trang được trao quà' ở Hà Nội

Cách đây ít ngày, mạng xã hội đăng tải hình ảnh chính quyền xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) trao quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trước thềm năm học mới.

Trong số đó có những bức ảnh chụp học sinh ở nhà khang trang vẫn được nhận quà khiến dư luận xôn xao bàn tán cho rằng xã trao quà nhầm đối tượng, thậm chí có ý kiến còn phản ánh cháu bé nhận quà là con cháu cán bộ địa phương.

Tuy nhiên, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Phượng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân, Trưởng Ban vận động Quỹ vì người nghèo cho hay, những phản ánh trên là hoàn toàn không chính xác. Những ngôi nhà khang trang xuất hiện trong ảnh là nhà người thân của các cháu học sinh nghèo, chứ không phải nhà các cháu.

Theo ông Phượng, qua vận động từ xã hội hóa, vào chiều 4/9, xã trao 74 suất quà cho con em hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ khó khăn tại xã. Trong đó, con em hộ nghèo được nhận 300 nghìn đồng/suất, hộ cận nghèo 200 nghìn đồng/suất và một trường hợp đặc biệt nhận 300 nghìn đồng.

"Trong quá trình trao quà, các thành viên có chụp ảnh và sau đó tôi đăng lên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người ở địa phương khác nhìn vào ảnh lại hiểu nhầm và chia sẻ lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương rất nhiều", vị cán bộ xã nói.

Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân (bên phải) và Trưởng thôn Xâm Xuyên Phạm Văn Thức (bên trái) trao quà cho cháu Phạm Thu Trang.

Cụ thể, trong bức ảnh cháu Phạm Thu Trang (học sinh lớp 5, trú tại thôn Xâm Xuyên) nhận quà và chụp chung với Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân Nguyễn Văn Huấn và Trưởng thôn Xâm Xuyên Phạm Văn Thức, có nhiều thông tin đồn đoán cô bé là cháu ruột của ông Huấn.

Tuy nhiên, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân khẳng định không có quan hệ họ hàng với cháu Trang.

"Gia đình tôi với gia đình cháu Trang khác thôn và khác tôn giáo, chúng tôi không có mối quan hệ họ hàng gì cả", ông Huấn khẳng định.

Nói về gia cảnh của cháu Trang, trưởng thôn Xâm Xuyên cho hay, Trang là một trong 7 học sinh của thôn được nhận quà trước thềm năm học mới. Hoàn cảnh gia đình cháu thuộc diện khó khăn.

Nhà cháu Trang (ở bên trái) chưa được quét vôi, sơn sửa.

Anh Phạm Văn Trung (bố cháu Trang) bị mắc bệnh tim và mắt kém, kinh tế gia đình trông cậy hết vào người vợ làm công nhân may.

“Bố cháu là Phạm Văn Trung (SN 1978) bị bệnh tim, mổ cách đây 4 năm và mắt kém. Anh này ở nhà làm ruộng, còn vợ đi làm may. Gia đình anh này thuộc hộ cận nghèo khoảng 3 năm nay”, ông Huấn cho biết trước đây gia đình anh Trung cũng khá giả nhưng kể từ khi anh bị bệnh thì kinh tế sa sút.

Ông Huấn giải thích thêm, ở sát căn nhà một tầng chưa được quét vôi của anh Trung là căn nhà 2 tầng khang trang của người anh trai. Trong chiều 4/9, bố mẹ cháu Trang đi vắng, khi lãnh đạo địa phương đến trao quà thì chụp ảnh với cháu tại nhà bác ruột. Điều này, khiến người ngoài nhìn vào bức ảnh và cho rằng Trang là con nhà khá giả.

Bên cạnh trường hợp cháu Trang, Tổ công tác do Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân cũng trao quà cho cháu T.T.N (học sinh lớp 10, trú tại thôn Cẩm Cơ). Bức ảnh cháu N. sống trong ngôi nhà có điều kiện vật chất khang trang cũng khiến nhiều người hiểu lầm.

Cháu T.N đang sống nhờ ở nhà ông bà ngoại được Phó Bi thư Đảng ủy xã Hồng Vân trao quà.

Tuy nhiên, hàng xóm của gia đình T.N cho hay cô bé này có hoàn cảnh khá éo le.

“Bố của N. đang chấp hành án phạt tù, mẹ của cháu cũng bị bệnh, đi làm thợ may. Nhà ông bà nội N. trước rất khá giả, nhưng khi ông nội mất thì gia đình phá sản. Hiện N. cùng mẹ và người em sang nhà ông bà ngoại ở nhờ”, người hàng xóm chia sẻ.

Tại thôn La Thượng, hai cháu nhỏ là con của chị Tạ Thị Điệp nhận quà cho học sinh nghèo cũng khiến dư luận xôn xao.

Hai cháu nhỏ con của chị Tạ Thị Điệp nhận quà trước thềm năm học mới.

Về trường hợp này, Chị N.T.M - hàng xóm của chị Tạ Thị Điệp cho biết, gia đình chị Tạ Thị Điệp có 4 con nhỏ, cháu lớn nhất đang học cấp 3 và thuộc trường hợp nghèo đột xuất.

“Chồng chị Điệp mất trong vụ tai nạn lao động, gia đình chị này vào diện hộ nghèo năm 2019 do thuộc trường hợp nghèo đột xuất do thiên tai, tai nạn”, chị M. cho hay.

Bên cạnh những trường hợp trên, PV cũng tìm đến nhà cháu T.B.C (SN 2011, trú tại thôn Cẩm Cơ) thuộc diện hộ nghèo được chính quyền xã trao quà.

Ông ngoại bé C. cho biết, bé C. sinh ra trong hoàn cảnh không có bố, chỉ có mẹ nuôi dưỡng. Căn nhà cấp bốn của mẹ con C. ở được nhà nước hỗ trợ xây dựng.

“Cách đây ít ngày, chính quyền xã cũng đến trao tặng 300 nghìn đồng cho cháu C. trước thềm năm học mới. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, động viên của địa phương”, ông ngoại bé C. chia sẻ.

Ông ngoại của bé C. chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, phụ trách mảng Lao động, Thương binh và xã hội xã Hồng Vân cho biết, chính quyền địa phương nơi đây luôn quan tâm đến các cháu học sinh. Đối với tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn đột xuất được chính quyền xã đến tận nhà các gia đình để chấm điểm đa chiều, chứ không phải bình xét hộ nghèo như trước đây.

“Trong kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo của năm 2020 – 2021, nếu gia đình nào họ đã ổn định về nơi ở và việc làm sẽ tiếp tục rà soát chấm điểm thì chúng tôi sẽ động viên họ thoát nghèo”, bà Hòa chia sẻ.