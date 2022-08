Sử dụng thùng carton cũ dọn nhà góp phần bảo vệ môi trường

(VTC News) -

Vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện đang là điểm nóng khắp toàn cầu đã làm cho biến đổi khí hậu trở nên càng phức tạp và khó lường hơn. Vấn đề này có những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, sử dụng thùng carton cũ được xem là một trong những giải pháp đóng gói thân thiện môi trường được nhiều người, tổ chức, công ty lựa chọn.

Theo rất nhiều nghiên cứu cho thấy túi ni lông hay rác thải từ nhựa phải mất hàng trăm năm để có thể hoàn toàn phân hủy. Trong khi đó, rác thải từ giấy sẽ có thời gian phân hủy sinh học chỉ trong vòng 6 tuần. Ngoài ra, thùng carton cũng dễ dàng tháo lắp, tái chế và sử dụng để đựng nhiều hơn. Chính vì thế hiện nay rất nhiều gia đình đã chọn sử dụng thùng carton cũ dọn nhà cho thấy ý thức bảo tồn tài nguyên của họ.

Bao bì carton không chỉ mang lại sự an toàn cho môi trường mà còn rất có lợi cho sức khỏe cộng đồng vì chất liệu giấy được sử dụng để sản xuất bao bì carton thường được xử lý cẩn thận, vệ sinh và an toàn hơn so với chất liệu nhựa hoặc nilon.

Dùng thùng carton cũ chuyển nhà, tại sao không?

Thùng carton cũ là những chiếc thùng, hộp in bị lỗi hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn đảm bảo độ mới trên 90%. Sau đó được đem đi tái sử dụng để đóng gói đồ dùng, vật dụng khác,... Hơn hết, thùng giấy hoàn toàn có thể tái chế và sử dụng nhiều lần. Dù thùng cũ hoặc hỏng, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó như một lớp lót, phần tử đóng gói,...

Chắc bạn cũng nghĩ rằng thùng mới chưa qua sử dụng là tốt nhất, tuy nhiên việc sử dụng thùng carton cũ cũng mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế như:

Tiết kiệm chi phí vận chuyển khi chuyển dọn nhà. Tuy rằng thùng mới có giá không quá cao nhưng việc sử dụng thùng carton cũ, chúng ta có thể giảm 50 - 75% chi phí đóng gói chuyển nhà. Từ đó sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm rất nhiều tiền.

Thân thiện với môi trường khi sử dụng thùng giấy cũ. Nguyên liệu chính để sản xuất giấy nói chung, bao bì carton nói riêng chủ yếu có nguồn gốc từ cây thân gỗ nên việc tái sử dụng thùng carton cũ giúp giảm tổng lượng gỗ phải đốn hạ để sản xuất bột giấy.

Đặc biệt hơn, việc sử dụng thùng đã qua sử dụng và tái chế giấy đồng nghĩa chúng ta đã góp phần bảo tồn rừng, giảm áp lực chuyển đổi rừng sản xuất từ ​​rừng tự nhiên và bảo tồn hệ sinh thái.

Quá trình sản xuất bột giấy cần một lượng nước vô cùng lớn. Khối lượng giấy càng nhiều thì khối lượng nước càng lớn. Ngoài ra, lượng nước thải cho hoạt động này cũng rất lớn và chứa nhiều chất độc hại. Vì vậy, việc sử dụng thùng carton sau tiêu dùng là giải pháp hạn chế lượng nước thải, chất thải rắn từ đó giúp giảm thiểu ô nhiễm.

Bao bì Thành Hưng - Đơn vị cung cấp thùng carton cũ dọn nhà giá rẻ tại TP.HCM

Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ vận tải quốc tế Thành Hưng không chỉ là công ty chuyển nhà uy tín với nhiều năm kinh nghiệm mà còn là địa chỉ chuyên phân phối các loại thùng giấy cũ chuyển nhà với nhiều kích thước khác nhau.

Bao bì Thành Hưng là đối tác lớn cho việc thu mua hộp, thùng carton tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà máy sản xuất bao bì carton... do đó đơn vị đảm bảo nguồn hàng lớn đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Tuy là thùng carton cũ nhưng Bao bì Thành Hưng luôn kiểm tra kỹ chất lượng và độ bền của sản phẩm trước khi mua vì giá mua trực tiếp rẻ hơn so với thị trường.

Tại Thành Hưng, khách hàng được thoải mái lựa chọn loại và kích thước theo tiêu chí đóng gói. Đơn vị còn có chính sách giao hàng thu tiền tận nơi trên địa bàn TP.HCM. Vì vậy nếu bạn có nhu cầu thì chỉ cần liên hệ với Tổng đài miễn cước gọi 1800.00.08 sẽ nhanh chóng giải quyết.

Việc tìm kiếm nguồn mua thùng carton cũ chuyển nhà với số lượng không quá nhiều chắc chắn bạn sẽ nhận hầu như là lời từ chối. Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm đến một nơi cung cấp thùng carton chuyển nhà với chất lượng và giá thành phù hợp với mình.

Khi đến với Bao bì Thành Hưng bạn có thể hoàn toàn yên tâm, vì thùng carton lớn cũ chuyển nhà giá rẻ được nhiều khách hàng tin dùng nên chất lượng sản phẩm thùng cũ được phân phối bởi Thành Hưng luôn được khẳng định trong nhiều năm qua.

Bao bì Thành Hưng là đơn vị phân phối thùng carton đã qua sử dụng uy tín tại TP.HCM với kinh nghiệm trên 10 năm, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh chóng.

Đơn vị cũng cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ. Ngoài phân phối hộp cũ, Bao bì Thành Hưng còn cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói, chuyển kho xưởng trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói… tại khắp các quận, huyện khác của TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ vận tải quốc tế Thành Hưng

Địa chỉ: 96 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP.HCM

Email: thanhhunggroup.info@gmail.com

Tổng đài: 1800.00.08 - Hotline: 0938 38 38 80

Website: https://thanhhungvn.vn