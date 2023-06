Sử dụng giấy tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe

(VTC News) -

Hiện rất nhiều loại giấy không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, có thể chứa chất tẩy, hóa chất độc hại như clo, chất tẩy trắng quang học - viết tắt là OBA - Optical Brightening Agents.

Chất OBA có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và vấn đề sinh sản

OBA là viết tắt của Optical Brightening Agents (Chất làm trắng quang học) rất thường được sử dụng trong ngành sản xuất giấy với công dụng tẩy trắng “thị giác”. Nghĩa là OBA không có tác dụng đánh bay vết bẩn hay vết ố vàng do tích tụ bụi bẩn.

Trên thực tế, OBA chỉ hấp thụ ánh sáng cực tím (tia UV) và phát lại dưới dạng ánh sáng xanh và cân bằng lại sắc vàng hoặc nâu của vật liệu và chuyển chúng thành màu trắng để đánh lừa thị giác khiến vật liệu trông trắng sáng hơn.

Chất OBA có khả năng gây độc cho con người và những chất làm trắng chứa gốc Amino Triazine hoặc stilbene có thể gây ra các ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh sản.

Hiểm họa khôn lường khi sử dụng giấy kém chất lượng

Nếu không hiểu biết, chúng ta rất dễ mua phải những sản phẩm giấy không an toàn, đó là những sản phẩm giấy không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sản xuất theo quy trình bẩn trôi nổi trên thị trường.

Những cơ sở sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh quy mô nhỏ không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn đã sử dụng những loại máy móc tự chế, nguyên liệu kém chất lượng, không được đảm bảo vệ sinh, và lạm dụng các loại chất tẩy trắng, chất tạo màu độc hại. Việc sử dụng những sản phẩm này lâu ngày sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Chọn giấy vệ sinh sạch, an toàn để đảm bảo sức khỏe cho gia đình

Giấy vệ sinh an toàn phải đảm bảo các tiêu chí như dai, mịn, khi lau không để lại bụi giấy trên da, có độ trắng tự nhiên và hoàn toàn không sử dụng chất tẩy độc hại.

Với quá trình phát triển lâu dài, Giấy Sài Gòn là nhà sản xuất giấy uy tín, chất lượng và được khách hàng tin dùng với hai thương hiệu: Saigon và Bless You.

Giấy Sài Gòn đều đạt các tiêu chí như dai, mềm mịn, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đặc biệt, giấy Sài Gòn luôn được đánh giá là "sản phẩm xanh" vì sức khỏe cộng đồng và môi trường sống khi được sản xuất dựa trên nguyên lý 5Gs - 5 Xanh - Sạch.

Các sản phẩm của giấy Sài Gòn đạt chuẩn “Xanh – Thân thiện môi trường” như Chứng chỉ ISO 9001, chứng nhận FSC - Chứng nhận về nguồn gốc gỗ.

Ngoài ra thương hiệu Bless You được biết đến với những sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh cao cấp, an toàn, giấy mềm mịn và dai vượt trội. Thương hiệu Giấy Saigon, Bless You đã được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023.

Cùng Giấy Sài Gòn trao gửi an lành đến những người thân yêu. Các sản phẩm này hiện đang bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra toàn quốc. Xem thêm chi tiết tại: https://www.saigonpaper.com

Nhật Lệ