Sử dụng bản đồ sai chủ quyền, thời trang Yody bị phạt 15 triệu đồng

Theo Báo Hải Dương, Công ty CP Thời trang Yody vừa bị xử phạt 15 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Cụ thể, ngày 12/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hải Dương) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với công ty Yody do chia sẻ video có bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa.

Công ty CP Thời trang Yody vừa bị xử phạt 15 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia (Ảnh minh hoạ).

Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Dương, Công an phường Việt Hòa đã mời đại diện công ty lên làm việc và tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định. Kết quả xác minh cho thấy ngày 3/4, Yody giao cho một nhân viên quay dựng video kỷ niệm 9 năm ngày thành lập. Nhân viên này đã truy cập vào một website trên Internet, tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để làm tư liệu gắn các địa điểm mà công ty có chi nhánh.

Sau đó, video này tiếp tục được lãnh đạo công ty giao cho một bộ phận để thẩm định, nhưng bộ phận này cũng không để ý nội dung video có hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày 4/4, hãng thời trang chia sẻ video trên lên 53 tài khoản fanpage do công ty tạo, lập, sử dụng.

Sau khi nhận được phản ánh, hãng cho biết đã lập tức rà soát toàn bộ nội dung liên quan và thừa nhận đã để xảy ra thiếu sót nói trên trong một video truyền tải thông điệp cảm ơn khách hàng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi của công ty.

"Là một doanh nghiệp Việt Nam, được lập ra bởi những người Việt, chúng tôi ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện. Vì thế, chúng tôi xin nghiêm túc lắng nghe mọi phản hồi, góp ý của các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức truyền thông, với tinh thần cầu thị để sửa sai và tránh lặp lại những lỗi tương tự trong tương lai”, hãng tuyến bố.

Đồng thời, công ty cho biết đã sửa đổi, điều chỉnh toàn bộ nội dung có liên quan trên các kênh truyền thông.

(Nguồn: Zing News)