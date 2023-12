(VTC News) -

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2024 thú vị, hài hước, ý nghĩa sẽ giúp bạn thể hiện bản thân, kết nối với những người đồng điệu cũng như gửi lời chúc tốt lành đến mọi người.

Status hay cho ngày cuối của năm 2023

Vậy là một năm đầy biến động với biết bao thăng trầm và sóng gió đã sắp qua đi rồi. Tạm biệt những mệt mỏi, muộn phiền, những lo toan nhọc nhằn. Hy vọng rằng trong năm mới này, niềm vui, may mắn và tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta có thể tạm biệt năm 2023 đầy vất vả, nhọc nhằn. Dù sao cũng cảm ơn vì nhờ có những sóng gió trong năm vừa qua mà mọi người mới thêm cố gắng, thêm nỗ lực. Tạm biệt!

Xin chào những điều đã cũ, xin chào những điều không may. Từ ngày mai, tôi sẽ được sống một cuộc sống mới với đầy niềm tin, hy vọng của mùa xuân tràn đầy sức sống.

Viết cho ngày cuối năm! Dường như những lo toan, hối hả, những gánh nặng về cơm - áo - gạo - tiền cũng tạm xa rời trong suy nghĩ. Bất chợt, tôi thấy lòng mình thật bình yên, chan chứa tới lạ thường.

Một năm cũ đang dần khép lại. Chỉ mong sao những điều tốt lành, may mắn, thành công sẽ chờ đợi tất cả chúng ta ở phía trước. Tạm biệt nhé 2023 đầy sóng gió!

Tạm biệt nhé 2023! Cảm ơn tất cả những điều đã xảy ra trong năm vừa qua, dẫu là niềm vui hay nỗi buồn thì đó đều là những trải nghiệm thật tuyệt vời đối với tôi. Mong rằng 2024 sẽ mở ra thật nhiều cơ hội cho tôi, cho bạn và cho tất cả mọi người.

Status hay cho ngày cuối của năm 2023. (Ảnh: Events Gifs Wishes Quotes)

Ngày cuối năm, sống thật chậm để nhìn lại 364 ngày đã qua. Có những nỗi buồn, có những mất mát, có những nỗi hờn tủi... nhưng trên hết chúng ta đều đã vượt qua được để bây giờ chúng ta đang ngồi đây sẵn sàng chào đón một năm mới nhiều hi vọng. Chúc cho tất cả những người tôi yêu mến sẽ có một năm an lành, may mắn.

Cuối cùng thì cũng đã tới giờ khắc phải nói lời chào nhau rồi đấy 2023 à. Tạm biệt những xui xẻo, những giọt nước mắt, những vất vả nhé. Hy vọng năm mới sẽ mang tới thật nhiều niềm tin, hi vọng và may mắn cho tất cả mọi người.

Vậy là ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua rồi. Dù sao chúng ta cũng đã bên cạnh nhau gần 365 ngày rồi 2023 nhỉ? Cầm vội cây bút, viết vội vài dòng để tạm biệt mày nhé 2023.

Ngày cuối năm... Gói thật chặt những điều đã cũ. Quên đi hết những muộn phiền. Hít một hơi thật sâu, sẵn sàng năng lượng để đón chào những điều tuyệt vời và mới mẻ.

"Cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi...". Vậy là một năm nữa đang dần khép lại. Có quá nhiều cảm xúc cho ngày cuối năm đặc biệt này. Mặc dù năm vừa qua đã trôi qua thật nặng nề và mệt nhọc nhưng dù sao nó cũng giúp mình được sống và trải nghiệm thật nhiều. Tạm biệt nhé 2023.

Mỗi bản nhạc đều đem lại cảm nhận riêng, có thể nó không hay với bạn nhưng với tôi thì nó lại cực kỳ thú vị, bởi nó gắn liền với nhiều kỷ niệm đã qua. Tạm biệt năm 2023.

Tạm biệt nhé một năm đầy thăng trầm. Có những điều mong hoài không tới, có những thứ chẳng chờ lại đến, nhưng dù sao, trong ngày cuối năm này, nồi buồn hay niềm vui thì cũng đã trở thành ký ức. Hy vọng rằng năm mới sẽ mang tới nhiều điều mới mẻ cho tôi, cho tất cả mọi người.

Là tháng cuối cùng cũng là tháng khiến cho những người xa quê bồi hồi và dâng trào nỗi nhớ khi nhớ về cha mẹ, gia đình. Nỗi khao khát Tết tới gần để có thể trở về bên gia đình thân thương, ấm cúng. Là nghe đâu đây hương vị của Tết, của sự nhớ nhung, của sự bồi hồi. Là bài hát sum họp khiến ta xuyến xao, nặng lòng.

Những ngày cuối năm ồn ào và náo nhiệt hơn, phải chăng ai cũng đang háo hức để đón chờ năm cũ qua đi để đón chào năm mới với nhiều khởi đầu mới.

Status tạm biệt năm cũ chào đón năm mới 2024 đầy ý nghĩa

Chào năm mới, chào năm 2024! Hy vọng một năm mới trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc.

Một năm 2023 đầy khó khăn và thử thách vừa trôi qua, chúng ta cùng chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong năm 2024.

Hãy bỏ lại những buồn phiền của năm cũ nhé, năm mới sang những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mình cùng người thân. Xin chào năm 2024 xinh tươi.

Cầu cho mọi người thành công, tiền lộc đầy nhà, xuân an khang trong năm 2024.

Năm mới, mục đích mới, ước mong mới và thành công mới. Hãy quên đi thất bại, sửa chữa sai lạc, và chắc chắn thắng lợi sẽ đến với bạn.

Gói buồn phiền năm cũ vứt đi. Tháng mới năm mới mong mọi thứ đều mới.

Mừng năm mới 2024, cầu mong cho các thành viên trong gia đình sức khỏe, may mắn và bình an.

Chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng năm cũ và chào đón năm mới 2024 với nhiều hy vọng mới và niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, tiền lúc nào rủng rỉnh. Happy New Year 2024!

Status chào đón năm mới 2024. (Ảnh: Instrumental Music)

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là khép lại một năm đầy thử thách rồi. Tạm biệt nhé 2023. Mong rằng 2024 sẽ mang lại cho mình thật nhiều cơ hội và may mắn.

Năm mới, mục đích mới, ước mong mới và thành công mới. Hãy quên đi thất bại, sửa chữa sai lạc, và chắc chắn thắng lợi sẽ đến với bạn.

Nếu năm cũ của bạn toàn màu đen, đừng quá lo lắng nhé. Trong năm mới 2024 này, bạn hãy lấy thật nhiều bút dạ quang để tô điểm cho nó lấp lánh hơn.

Đã đến lúc tạm biệt năm 2023 và sẵn sàng chào đón năm mới 2024 rực rỡ. Đã đến lúc mang theo những kỷ niệm đẹp và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời hơn. Chúc mừng năm mới!

Khi bước sang năm mới 2024, đừng quên những gì năm 2023 đã dạy chúng ta và ban phước cho chúng ta. Trước khi ăn mừng năm 2024, chúng ta hãy cảm ơn tất cả vì một năm 2023 tuyệt vời. Chúc mừng năm mới!

Khi năm 2023 qua đi sẽ mang theo mọi buồn phiền và lo lắng của bạn. Năm 2024 đến trong an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.

Mặt trời lặn ở hướng Tây của năm 2023 và mọc lên cho một ngày mai mới tươi sáng, mở ra một năm mới tươi sáng và hy vọng. Tạm biệt 2023 và chào đón 2024.

Hãy cùng trân trọng từng khoảnh khắc của năm 2023 đáng yêu và bước sang một năm mới 2024 thật nhiều mới mẻ và hạnh phúc. Gửi đến lời chúc mừng năm mới đến với tất cả mọi người!

Status tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2024 bằng tiếng Anh

Don’t regret leaving the good old 2023 and enter the new exiting year with grace. Sending you all the happy New Year messages 2024. Happy New Year!

Dịch: Đừng tiếc nuối khi rời bỏ năm 2023 tuyệt vời và bước sang năm mới đầy duyên dáng. Gửi đến các bạn những lời chúc mừng năm mới 2024. Chúc mừng năm mới!

Lighten up your ambiances with your good deeds and make way for happiness with your sweet smile this New Year. Goodbye 2023 Welcome 2024 New Year.

Dịch: Hãy thắp sáng bầu không khí của bạn bằng những việc tốt và mở đường cho hạnh phúc bằng nụ cười ngọt ngào của bạn trong năm mới này. Tạm biệt 2023, chào mừng năm mới 2024!

Flip the old page with a smile and embrace the new page 2024 with a warm welcome. Bye bye 2023. Happy New Year wishes to all.

Dịch: Hãy mỉm cười lật trang cũ và đón nhận trang mới 2024 với sự chào đón nồng nhiệt. Tạm biệt 2023. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Time is like flowing water. It will not pass through your feet twice. Let the old water flow and new water wet your feet. Advance New Year wishes 2024!

Dịch: Thời gian như dòng nước trôi đi. Nó sẽ không đi qua chân bạn hai lần. Hãy để dòng chảy cũ qua đi và dòng nước mới làm ướt chân bạn. Chúc mừng năm mới 2024!