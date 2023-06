'Sống đúng cá tính, nhích đúng trường' cùng MobiEdu

(VTC News) -

Chỉ gần 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 sẽ diễn ra. Các sĩ tử 2005 hẳn đang tập trung ôn thi với rất nhiều câu hỏi về kiến thức, cũng như băn khoăn về ngành học, trường học.

Với thông điệp "Sống đúng cá tính - Nhích đúng trường", chiến dịch "Be Yourself" của mobiEdu sẽ giúp bạn từng bước tìm hiểu cá tính, thế mạnh, từ đó dễ dàng định hướng, theo đuổi đam mê. Bên cạnh đó, mobiEdu sẽ cung cấp những kĩ năng, kiến thức bổ ích trong giai đoạn nước rút này.

Hiểu bản thân - Chọn trường đúng chất

Ai trong chúng ta cũng có điểm mạnh riêng. Nhưng không phải ai cũng hiểu chính mình và nhìn ra được những điểm mạnh đó. Hiểu bản thân không chỉ giúp bạn sống đúng với cá tính, mà còn mở ra rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Với chiến dịch "Be Yourself", mobiEdu sẽ giới thiệu một vài phương pháp giúp bạn hiểu chính mình hơn như MBTI (trắc nghiệm tính cách), chiêm tinh... Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân.

Chuyên trang Wiki đại học https://daihoc.mobiedu.vn/wiki-dai-hoc của mobiEdu cũng đồng hành và cung cấp những thông tin chính xác nhất về gần 300 trường đại học, học viện với hơn 500 ngành nghề trên cả nước. Giờ đây, các sĩ tử không chỉ hiểu bản thân hơn, mà còn có chuyên trang Wiki đại học là người bạn sát cánh trong giai đoạn “nảy lửa” này.

Hoàn thiện bản thân - Vươn ra biển lớn

Hoàn thiện bản thân là cả một hành trình dài. Các sĩ tử 2005 hẳn đang gấp rút hoàn thiện kiến thức, kĩ năng của mình để "về đích". Ở chặng cuối cùng này, bạn sẽ không thấy "cô đơn", vì mobiEdu sẽ luôn đồng hành với những hành trang tốt nhất giúp bạn sải cánh vươn xa.

Với chuyên trang https://daihoc.mobiedu.vn, bạn sẽ được ôn tập cấp tốc, thi thử, đánh giá năng lực, bên cạnh tính năng wiki đại học. Với công nghệ Adaptive Learning - học tập thích ứng, mobiStudy được tích hợp trên chuyên trang sẽ giúp các sĩ tử bù lấp lỗ hổng kiến thức một cách nhanh chóng. Trong khi đó, tính năng thi thử tại https://thithu.mobiedu.vn với ngân hàng đề thi mới nhất bám sát đề mẫu của Bộ GD&ĐT sẽ giúp bạn kiểm tra và đánh giá trình độ, cũng như làm quen dần với áp lực thi thử.

Chiến dịch "Be Yourself" không chỉ có những hoạt động hỗ trợ học tập, mà còn có những hoạt động giải trí, thư giãn giúp các sĩ tử 2k5 giảm áp lực, giải tỏa căng thẳng. mobiEdu hi vọng rằng những phần quà từ các hoạt động này sẽ cổ vũ tinh thần, giúp các bạn vững tâm và thoải mái ôn thi.

"Sống đúng cá tính - Nhích đúng trường" là thông điệp mà mobiEdu muốn truyền tải thông qua chiến dịch "Be Yourself". Các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn lớp 12, hãy tự tin, sống đúng với cá tính và đam mê nhé.

