Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng vụ MV mới có cảnh tự tử

(VTC News) -

Chiều 5/5, Thanh tra Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan làm việc với đại diện Công ty M-TP Entertainment để xem xét xử lý việc công ty đăng tải MV There’s no one at all trên Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL quyết định xử phạt Công ty M-TP Entertainment với mức phạt 70 triệu đồng.

Công ty có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình, nộp lại số lợi bất hợp pháp, tháo gỡ bản ghi hình There’s no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Cảnh trong MV mới của Sơn Tùng

Trước đó, ngày 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) ra văn bản về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình MV There is no one at all trên mạng. Theo văn bản này, MV trên có dấu hiệu vi phạm lệnh cấm tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn, cụ thể: Cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Vì vậy, Cục đề nghị Thanh tra Bộ VHTTDL xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình There is no one at all, đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình này trên môi trường mạng.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu Google ngay lập tức ngăn chặn MV There is no one at all của Sơn Tùng M-TP, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng khác không được đăng tải sản phẩm này.

Tối cùng ngày, Sơn Tùng M-TP gửi thông báo trên fanpage của mình, khẳng định anh tiếp thu và sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s no one at all, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy khó chịu khi xem sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình.