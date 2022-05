Thanh tra Bộ VHTTDL mời Sơn Tùng M-TP đến làm việc

Trước đó, chiều 29/4, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng ký văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình MV “There is no one at all” lan truyền trên mạng.

Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, MV ca nhạc “There’s no one at all” được phát trên kênh YouTube: www.YouTube.com/c/sontungmtp; trang thông tin điện tử mtpentertainment.com và tài khoản mạng xã hội facebook.com/MTP.Fan chứa nội dung biểu diễn không phù hợp.

Thanh tra Bộ VHTTDL mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc vào ngày mai 5/5.

Cụ thể, bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá. Đặc biệt là cảnh bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em.

Chiều 4/5, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ VHTTDL cho biết đơn vị đã mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV “There’s no one at all” vào ngày mai (5/5).

“Thông tin chi tiết kết quả làm việc với Sơn Tùng sẽ được gửi tới báo chí vào ngày mai”, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh.

Theo Chánh thanh tra Bộ, MV ca nhạc “There’s no one at all” vừa ra mắt nhưng đã gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ.