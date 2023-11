Sơn La: Bắt kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 18 năm lẩn trốn

(VTC News) -

Ngày 2/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công Sồng A Hờ (SN 1979, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông).

Sồng A Hờ tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo cảnh sát, Sồng A Hờ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. 18 năm trước, Hờ bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Quá trình vây bắt, người nhà của Hờ đã lôi kéo, chống đối, dùng gạch đá ném về phía lực lượng truy bắt nhằm giải thoát cho tên này. Hành vi của nhóm người này đã khiến 2 xe ô tô của tổ công tác bị hư hỏng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La cũng bắt được kẻ trốn nã suốt 18 năm, luôn mang theo súng bên người.

Cụ thể, ngày 7/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp các đơn vị liên quan vừa bắt giữ thành công Sồng A Lâu (SN 1976, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ).

Sồng A Lâu là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, luôn mang súng bên người.

18 năm trước, Lâu bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ trên người Lâu 1 khẩu súng ngắn, 1 băng đạn, 6 viên đạn (trong đó 1 viên đạn đã lên nòng), 1 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.