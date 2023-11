Son Heung-min xuất sắc, Hàn Quốc thắng dễ Trung Quốc

(VTC News) -

Lợi thế sân nhà là không đủ để Trung Quốc san bằng khoảng cách về trình độ với đối thủ đẳng cấp World Cup như Hàn Quốc. Son Heung-min cùng đồng đội cầm bóng đến 81% trong hiệp một và chỉ cần 11 phút để đánh sập hàng thủ số đông bên phía Trung Quốc.

Zhang Linpeng, trung vệ được mệnh danh là “Sergio Ramos” của bóng đá xứ tỷ dân phạm lỗi với Cho Gue-sung trong vòng cấm. Một quả phạt đền được trao cho Hàn Quốc. Thủ quân Son Heung-min bình tĩnh sút vào góc xa, mở tỷ số.

Sau bàn thua, Trung Quốc cũng không thể vùng lên, bởi tuyến giữa chơi quá lép vế. Đoàn quân của HLV Aleksandar Jankovic phải nhờ đến sai sót hiếm hoi nơi hàng thủ Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên ở phút 42. Khung thành đã rộng mở nhưng Tan Long lại sút ra ngoài đầy tiếc nuối.

Hàn Quốc quá mạnh so với Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Trung Quốc phung phí cơ hội hiếm hoi, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua thứ 2 trong thời gian bù giờ của hiệp 1. Son Heung min không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn, nhưng anh lại nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc với một cú đánh đầu ngược ở góc hẹp. Bóng đi theo quỹ đạo khó, khiến thủ môn Yan Junling chỉ biết đứng nhìn.

Sang hiệp hai, thứ duy nhất Trung Quốc cải thiện được chỉ là tỷ lệ cầm bóng (49%). Sức ép Wu Lei cùng đồng đội tạo ra về phía khung thành của Hàn Quốc vẫn chỉ là con số 0. Đội khách chơi ung dung và có thêm bàn thắng kết liễu đối thủ ở phút 87.

Son Heung-min không thể lập hat-trick nhưng vẫn kịp để lại thêm dấu ấn với pha kiến tạo để Jung Seung hyun đánh đầu tung lưới Trung Quốc. Sau 2 lượt trận, Hàn Quốc dẫn đầu bảng C với 6 điểm, ghi 8 bàn và không để lọt lưới. Trong khi tuyển Trung Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm, xếp sau Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng - bại (-2 so với 1).

Ở lượt tiếp theo diễn ra vào tháng 3 năm sau, Son Heung min cùng đồng đội trở về sân nhà để tiếp đón Thái Lan, trong khi Trung Quốc gặp Singapore.