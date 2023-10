Sở Y tế Bắc Kạn công bố nguyên nhân khiến 5 người nhập viện sau ăn lẩu

(VTC News) -

Ngày 20/10, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn công bố nguyên nhân khiến 5 người phải nhập viện sau khi ăn tại quán lẩu vỉa hè.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia cho thấy hàm lượng methanol ở chén rượu uống dở và chai rượu trắng trên bàn ăn là 16,7%. Hàm lượng này cao gấp nhiều lần quy định tại TCVN 7043:2013 về rượu trắng (theo quy định, hàm lượng methanol không được vượt 2.000mg/1 lít ethanol ở 100 độ). Kết hợp với dấu hiệu lâm sàng do bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo, kết luận nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm là do rượu.

Hiện, các bệnh nhân đã được xuất viện.

Trước đó, ngày 17/10, có 5 người đến ăn lẩu và uống rượu tại quán ăn trên đường Thanh Niên, phường Sông Cầu, sau khoảng 10 phút thì có dấu hiệu ngộ độc. Các bác sĩ đã xử trí xông dạ dày, thở oxy, bơm rửa đường tiêu hóa. Hiện, các bệnh nhân đã được xuất viện.

Sau một ngày xảy ra sự việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu tạm thời đình chỉ quán lẩu để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 5 người phải nhập viện. Sở Y tế Bắc Kạn lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển về Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia xét nghiệm, cho kết quả như trên.

Chia sẻ về nguy cơ nhiễm độc methanol, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thực tế, methanol là hóa chất được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống, từ công nghiệp đến gia dụng, từ sản phẩm chính thức đến các sản phẩm phi pháp, sản phẩm rởm.

"Do lượng hóa chất cồn công nghiệp methanol rất nhiều, được bán với giá rất rẻ nên cồn methanol rất dễ bị kẻ xấu dùng thay cho ethanol, dẫn tới nhiều sản phẩm ethanol có nguy cơ bị làm giả (thay vì chứa ethanol, nay lại bị thay bằng methanol) và gây ngộ độc/nhiễm độc cho người sử dụng", bác sĩ Nguyên nói.

Do đó, người dân, người sản xuất cần hết sức cảnh giác và các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm soát.

Theo Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, rượu chứa methanol có nguồn gốc chủ yếu từ rượu pha cồn sát khuẩn có methanol hoặc pha hóa chất do các công ty nhập khẩu về Việt Nam cho vào nước để pha thành rượu giá rẻ, bán cho người tiêu dùng.