Sở GD&ĐT Hà Nội lên phương án cho trẻ mầm non trở lại trường

(VTC News) -

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi học sinh từ khối lớp 1 đến 6 đi học trở lại, Sở sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh, làm căn cứ để có phương án đề xuất UBND TP cho trẻ mầm non đi học trở lại.

Theo thống kê, Hà Nội đang có hơn 500.000 học sinh mầm non (khoảng 28% trẻ theo học tại các trường ngoài công lập). Gần một năm trẻ mầm non chưa trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục dừng hoạt động. Khi mở cửa trở lại, các đơn vị cần thời gian rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ngoài ra, các trường cũng lau dọn, vệ sinh khử khuẩn phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập, lên các phương án đón trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững.

Trẻ mầm non đi học trở lại. (Ảnh minh hoạ: T.P)

Ngày 4/4, UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường từ 6/4. Quyết định trên của UBND thành phố Hà Nội dựa trên đề xuất của Sở GD&ĐT.

Thành phố cũng cho phép các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến 6 có thể học hai buổi/ngày và ăn bán trú, tùy theo kế hoạch dạy học của trường, sự đồng thuận của phụ huynh.

Để đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT, Sở Y tế; xây dựng kế hoạch diễn tập và xử lý khi ghi nhận F0 tại trường; vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học. Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch địa phương.