Thiết kế Make the moment last được lấy ý tưởng từ bài hát Golden Hour của NTK Minh Trà khéo léo và tinh tế khi kết hợp giữa vải Tafta và lưới xuyên thấu đang là xu hướng thịnh hành trên thế giới. Điểm nhấn của trang phục nằm ở phụ kiện thắt lưng hình nốt nhạc bản to bằng kim loại, ấn tượng nhưng không phá vỡ kết cấu tổng thể đẹp mắt.