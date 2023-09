SEDU English Center lọt Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Hành trình đến danh hiệu “Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia”

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2023 do Viện nghiên cứu Văn hóa và Phát triển phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Giải thưởng vinh danh các thương hiệu đạt được những tiêu chí khắt khe về chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng.

Vào tháng 8/2022, Công ty Cổ phần Đào tạo SEDU lần đầu tiên được vinh danh trong danh sách danh tiếng "Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2022”.

Cũng tại chương trình này, ngày 27/8 vừa qua, sau 3 năm ra mắt và không ngừng phát triển, SEDU English - một thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo SEDU, ghi dấu ấn khi được được vinh danh trong danh sách "Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2023". Đây lần thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp đạt được danh hiệu này và là một điểm nhấn trong hành trình phát triển của thương hiệu SEDU English.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong hành trình phát triển của Công ty Cổ phần đào tạo SEDU nói chung và nhãn hiệu SEDU English nói riêng, không chỉ chứng tỏ sự ổn định và phát triển bền vững của trung tâm mà còn là một minh chứng rõ ràng về chất lượng và sự tận tâm trong việc giảng dạy tiếng Anh...

Không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường

Điều gì giúp SEDU English Center trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ? Câu trả lời nằm trong sự kết hợp độc đáo giữa sự cam kết về chất lượng và tầm nhìn tương lai của đơn vị.

Để đạt được thành công này, SEDU English Center không ngừng nỗ lực cố gắng, đổi mới, phát triển và mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay, thương hiệu SEDU English phủ khắp Hà Nội với 10 cơ sở tại các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Điều này giúp trung tâm tiếp cận gần hơn với các học viên và tiến dần đến mục tiêu trở thành trung tâm Anh ngữ số 1 tại Hà Nội.

Thành công của SEDU English không chỉ là về số lượng, mà còn về chất lượng. SEDU English đầu tư đáng kể vào đội ngũ giảng viên có trình độ cao và phát triển các chương trình học đa dạng, từ kiến thức cơ bản đến kỹ năng giao tiếp, sáng tạo và tự tin. Điều này không chỉ giúp truyền đạt kiến thức Anh ngữ mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của học viên.

Tầm nhìn và cam kết

SEDU English Center tạo ra một tầm nhìn rộng mở và cam kết vững chắc đối với sự phát triển và cung cấp dịch vụ của mình. Ông Nguyễn Khắc Thông, Giám đốc SEDU English Center, chia sẻ: "Chúng tôi coi việc được xướng tên trong danh sách "Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia" không chỉ là một thành tựu cá nhân doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng.

SEDU English cam kết duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để mang lại cho học viên sự hài lòng tốt nhất".

Qua việc lọt “Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia”, có thể thấy SEDU English Center thể hiện rõ ràng rằng sự thăng hoa không chỉ là một mục tiêu, mà là một tầm nhìn và cam kết đối với chất lượng đào tạo.

Với thành tựu này, SEDU English hứa hẹn không chỉ xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, định hình và dẫn đầu trong tương lai, mà còn mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam có cơ hội tiếp cận với môi trường học tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

SEDU ENGLISH - GIẢI PHÁP TIẾNG ANH TOÀN DIỆN

Cơ sở 1: Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 23, Dãy 16B3, Làng Việt Kiều Châu u, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 50 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở 4: Tầng 3, số 1 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 5: Số 26, Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 6: Số nhà A24 - Khu 3ha, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 7: Số 27 Sunrise C Đại lộ Chu Văn An, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở 8: Tầng 3, số 1 ngõ 192 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 9: Số 226 , Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: https://seduenglish.edu.vn