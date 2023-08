SBH tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

(VTC News) -

Tham dự buổi diễn tập có ông Đinh Ngọc Dạn - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh; ông Phạm Đình Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa; ông Phạm Chí Toàn - Chi cục trưởng chi Cục Thủy lợi Phú Yên và đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tại các xã hạ du: Sơn Giang, Sơn Hà, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, Suối Trai, Thị trấn Củng Sơn.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng giám đốc SBH phổ biến các tình huống diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023.

Thành phần tham gia diễn tập gồm: Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN SBH, Phòng Kỹ thuật - An toàn, Phân xưởng Vận hành, Trung tâm Dịch vụ - Sửa chữa và Đội xung kích. Buổi diễn tập diễn ra dưới sự chỉ huy của ông Châu Đình Quốc - Phó Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN SBH.

Hơn 40 cán bộ, người lao động tham gia diễn tập với 2 tình huống giải định. Tình huống diễn tập thứ nhất: Cửa van số 1 không thực hiện thao tác mở cửa van được do có tín hiệu đèn báo ống dầu vỡ “PBRK”.

Tình hình thủy văn lúc này là mực nước hồ chứa đang ở mức 102,5 m; lưu lượng nước về hồ 4.400 m3/s; tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 4.400 m3/s.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới diễn biến của áp thấp nhiệt đới rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên sông Ba, lượng mưa trên lưu vực 100mm, lưu lượng về hồ trung bình 4.800 - 5.200 m3/s.

Tình huống thứ hai: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trực tiếp vào tỉnh Phú Yên nên trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ có mưa to rất to, gió giật mạnh trên cấp 8 đã làm mất hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc tại đập tràn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, diễn biến của áp thấp nhiệt đới rất phức tạp mưa còn tiếp diễn, lượng mưa trên lưu vực 200mm, lưu lượng về hồ trung bình 5.200 ÷ 5.700 m3/s và mực nước hồ chứa đang duy trì ở mức 102,5 m.

Hai tình huống giả định đều xảy ra trong điều kiện mưa to, gió lớn, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp.

Trước tình hình khẩn cấp như trên, Ban chỉ huy PCTT&TKCN của công ty khẩn trương báo cáo cho các cấp thẩm quyền có liên quan và đưa ra phương án xử lý, lực lượng xung kích và các bộ phận liên quan nhanh chóng triển khai phương án khắc phục các sự cố, đặc biệt là thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” như: chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Đồng thời, các bộ phận trực vận hành thường xuyên kiểm tra tình hình thiết bị, công trình toàn nhà máy, đường giao thông vận hành để xử lý khắc phục kịp thời những bất thường có thể xảy ra và liên tục theo dõi, quan trắc tình hình thủy văn của hồ chứa, tình hình mực nước và ngập lụt ở hạ du để báo cáo ứng phó phù hợp với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Thao tác kiểm tra tìm lỗi van điện thủy lực điều khiển mở cấp dầu nâng cửa van cung.

Tại hiện trường diễn tập, lực lượng tham gia diễn tập đã tích cực làm việc, nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sự cố đúng theo kịch bản đã lập.

Sau khi hoàn thành diễn tập, lãnh đạo công ty, Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các đơn vị đã tổng kết, đánh giá kết quả diễn tập, rút kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống cũng như tiến độ xử lý sự cố và sự phối hợp của SBH với địa phương trong công tác PCTT&TKCN.

Vận hành mở cửa van cung bằng nguồn điện tự dùng máy phát diezel trong trường họp mất điện lưới theo phương châm 4 tại chỗ.

Thông qua hoạt động diễn tập, công ty cũng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung PCTT&TKCN cho nhân dân vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trong công tác PCTT&TKCN, tránh tâm lý chủ quan, luôn chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa lũ một cách hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản do mưa, bão.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng giám đốc SBH cho biết: Công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Công ty quan tâm thực hiện hàng năm trước mùa mưa bão, nhằm tăng cường tính chủ động, nâng cao kỹ năng ứng phó kịp thời và rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão cho cán bộ, người lao động.

Cùng với hoạt động diễn tập PCTT&TKCN, SBH tiến hành kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các hệ thống thiết bị điện, cơ khí thủy công, các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác PCTT&TKCN, nhằm đảm bảo vận hành công trình an toàn và góp phần hạn chế lũ cho vùng hạ du sông Ba trong mùa mưa, bão năm 2023.

Lực lượng tham gia diễn tập PCTT&TKCN cùng lãnh đạo địa phương tổng kết, đánh giá sau buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Đinh Ngọc Dạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh chia sẻ: Trong thời gian qua, địa phương và Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp chặt chẽ trong công tác vận hành điều tiết nước hồ, thông báo kịp thời cho người dân để giảm tối đa thiệt hại về tài sản, nhà cửa của nhân dân.

Hoạt động diễn tập PCTT&TKCN trước mùa mưa bão là rất cần thiết với mục đích nâng cao sự phối hợp của chính quyền địa phương với Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ và bà con nhân dân trong vùng.

Công tác diễn tập PCTT&TKCN có ý nghĩa lớn đối với việc xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới, thông qua diễn tập để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, đảm bảo việc vận hành an toàn nhà máy và giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho vùng hạ du sông Ba.