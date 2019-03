Ngày 10/3, cả thế giới phải bàng hoàng khi chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi sau khi cất cánh được 5 phút. Không một ai sống sót sau vụ tai nạn. Tổng số người thiệt mạng là 157 người, trong đó, gồm 149 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn.

Theo giới chức Ethiopia, chỉ ít phút sau khi cất cánh, cơ trưởng đã yêu cầu nhân viên không lưu cho phép quay đầu vì máy bay gặp trục trặc. Tuy nhiên, chưa kịp quay lại sân bay, chiếc Boeing đã chúi mũi xuống đất.

Sau vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia, vốn hóa thị trường của hãng hàng Boeing ’bốc hơi' 650.000 tỷ đồng

Theo Reuters, những nhân chứng tại khu vực máy bay đâm xuống đất kể lại họ đã nghe thấy âm thanh lạ và nhìn thấy những vệt khói từ phía sau chiếc Boeing 737 MAX gặp nạn. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Ethiopia đang tích cực điều tra và tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia trên thế giới đã đình chỉ các chuyến bay sử dụng chiếc Boeing 737 Max, trong đó có Malaysia, Anh, Australia, Oman, Pháp, Mông Cổ, Maroc, Indonesia...

Đây là lần thứ hai máy bay Boeing 737 MAX 8 gặp nạn trong chưa đầy 6 tháng. Trước đó, một chiếc 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) rơi tại biển Java khiến 189 người thiệt mạng.

Trước làn sóng tẩy chay từ nhiều quốc gia, bản thân hãng sản xuất máy bay Boeing đang phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại ngay sau khi xảy ra tai nạn. Cổ phiếu BA (Boeing Co) niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE (Mỹ) tiếp tục giảm sâu hơn 12% so với thời điểm trước khi xảy ra tại nạn.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch 12/3, cổ phiếu BA tiếp tục giảm thêm 6,15% so với phiên giao dịch hôm trước và 12% so với thời điểm cuối tuần trước (thời điểm trước khi xảy ra tại nạn). Giá trị cổ phiếu BA dừng lại ở mức 375,41 USD/CP, giảm 24,6 USD/CP so với phiên giao dịch trước đó. Vốn hóa thị trường của Boeing đã mất 27 tỷ USD (khoảng 650.000 tỷ đồng), giảm xuống còn 211,9 tỷ USD.

Theo CBS, một kịch bản tồi tệ nhất mà Boeing gặp phải sẽ phải đối mặt trong thời gian tới là buộc phải tạm dừng nhiều đơn giao hàng máy bay, có thể khiến đại gia hàng không mất đi khoản tiền hơn 5 tỷ USD.

Vào phiên giao dịch hôm 1/3, giá trị cổ phiếu BA tăng rất cao và đạt "đỉnh" lên tới 439,96 USD/CP. Như vậy, chỉ sau 2 tuần, cổ phiếu của Boing đã giảm 64,55 USD/CP. Theo hãng tin RT, đây là mức sụt giảm lớn nhất trong gần 20 năm của Boeing kể từ ngày 17/9/2001, vài ngày sau vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ.

